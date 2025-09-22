#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН

Токаев и генсек ООН, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 04:22 Фото: Акорда
23 сентября 2025 года президент Казахстана и генеральный секретарь Антониу Гутерриш обсудили повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.


В рамках встречи в присутствии Президента и Генерального секретаря был подписан Меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Ранее сообщалось, что еще две важные встречи провел Токаев в США.

Аксинья Титова
