События

Токаев поучаствовал в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы

подача газа, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:06 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте.

Фото: Акорда

По магистральным сетям протяженностью 409 км будет транспортироваться 32 800 кубометров "голубого топлива" в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.

Фото: Акорда

27 июля 2021 года Указом главы государства Косшы был присвоен статус города областного значения. А в августе 2024 года Токаеву презентовали план инфраструктурного развития Косшы, прилегающего к столице.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
