Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан

Токаев вместе с Путиным примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан Фото: akorda.kz
Владимир Путин сообщил, что 7 октября 2023 года вместе с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Путин отметил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана, пишет "РИА Новости".

Материал по теме

О "тройственном газовом союзе" высказались в Минэнерго Казахстана
"Завтра (7 октября) мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско–узбекистанских переговоров.

Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан". Владимир Путин

29 ноября 2022 года стало известно, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

После в Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном. 

30 ноября в кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра иностранных дел Роман Василенко прокомментировал вопрос, позволит ли "тройственный газовый союз" обходить России санкции за счет Казахстана и Узбекистана.

12 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства заявил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался.

21 декабря замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в кулуарах Мажилиса Парламента РК заявил, что от России поступило предложение о создании газового союза. Он уточнил, что пока Россия озвучила лишь предложение, детали по этому вопросу не обсуждались.

22 декабря Алмас Айдаров рекомендовал не политизировать предложение российской стороны создать с Казахстаном газовый союз. При этом он уточнил, что официального предложения от России пока не поступало.

Читайте также

погода в Алматы осенью
Следующая неделя побалует алматинцев теплой погодой
аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона
Хранители знаний: аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона
в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны
Город-сад: в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны
Жанель Абдрахманова
Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления