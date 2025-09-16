Комьюнити-центр и обновленный этномузей открыли в Шымкенте

В Шымкенте начал работу новый комьюнити-центр, направленный на развитие творческого потенциала молодежи и обмен мнениями, сообщает Zakon.kz.

Центр расположен в Доме дружбы и занимает ранее использовавшееся как подвал помещение, которое было модернизировано в соответствии с современными требованиями и теперь функционирует как современная площадка с круглосуточным режимом работы (24/7). Центр оснащен высококачественными системами освещения и вентиляции и способен одновременно обслуживать около 200 молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Этот проект является конкретной реализацией поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, открытие центра приурочено к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и считается одним из важных мероприятий в рамках этой даты. Проект реализован при поддержке акимата города Шымкента.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В новом центре собираются члены этнокультурных объединений, организация "Молодежь Ассамблеи" и общественные структуры при городской Ассамблее народа Казахстана для обсуждения и реализации проектов, направленных на укрепление единства народа. Кроме того, в центре будут функционировать кружки по танцам, хору, книжные клубы и другие творческие инициативы, что даст молодежи возможность проявить себя и развиваться.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На церемонии открытия присутствовали заместитель акима города Сәрсен Құранбек, государственный и общественный деятель, председатель Совета аксакалов при городской Ассамблее народа Казахстана Орынбай Рахманбердиев, а также активисты Ассамблеи. Гости осмотрели выставку, посвященную национальному культурному наследию, и познакомились с возможностями нового центра. Заместитель акима отметил важную роль центра в обществе и поблагодарил молодежь за активное участие в укреплении единства страны и воспитании патриотизма. Председатель Совета аксакалов Орынбай Рахманбердиев благословил эту благородную инициативу.

В завершение мероприятия состоялся круглый стол с участием заместителя акима, представителей этнокультурных объединений и молодежи, на котором подробно обсуждались основные направления, обозначенные в последнем Послании президента, а также задачи, поставленные на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, сегодня после обновления вновь открылся этнографический музей, расположенный в Доме дружбы. В музее представлены ценные экспонаты – бытовые предметы и национальные костюмы представителей этнических групп, проживающих в Шымкенте. Обновленная экспозиция включает предметы, отражающие культуру и быт 17 этнокультурных объединений, входящих в состав городского отделения АНК: национальные костюмы, бытовые предметы, музыкальные инструменты и изделия декоративно-прикладного искусства.

В честь повторного открытия музея прошла выставка этнографических коллекций и произведений искусства под названием "Под одной крышей". Мероприятие направлено на популяризацию культурного наследия этносов и укрепление дружбы и согласия между народами.