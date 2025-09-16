#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
События

Комьюнити-центр и обновленный этномузей открыли в Шымкенте

коммьюнити-центр отрыли в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 21:26 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте начал работу новый комьюнити-центр, направленный на развитие творческого потенциала молодежи и обмен мнениями, сообщает Zakon.kz.

Центр расположен в Доме дружбы и занимает ранее использовавшееся как подвал помещение, которое было модернизировано в соответствии с современными требованиями и теперь функционирует как современная площадка с круглосуточным режимом работы (24/7). Центр оснащен высококачественными системами освещения и вентиляции и способен одновременно обслуживать около 200 молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Этот проект является конкретной реализацией поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, открытие центра приурочено к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и считается одним из важных мероприятий в рамках этой даты. Проект реализован при поддержке акимата города Шымкента.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В новом центре собираются члены этнокультурных объединений, организация "Молодежь Ассамблеи" и общественные структуры при городской Ассамблее народа Казахстана для обсуждения и реализации проектов, направленных на укрепление единства народа. Кроме того, в центре будут функционировать кружки по танцам, хору, книжные клубы и другие творческие инициативы, что даст молодежи возможность проявить себя и развиваться.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На церемонии открытия присутствовали заместитель акима города Сәрсен Құранбек, государственный и общественный деятель, председатель Совета аксакалов при городской Ассамблее народа Казахстана Орынбай Рахманбердиев, а также активисты Ассамблеи. Гости осмотрели выставку, посвященную национальному культурному наследию, и познакомились с возможностями нового центра. Заместитель акима отметил важную роль центра в обществе и поблагодарил молодежь за активное участие в укреплении единства страны и воспитании патриотизма. Председатель Совета аксакалов Орынбай Рахманбердиев благословил эту благородную инициативу.

В завершение мероприятия состоялся круглый стол с участием заместителя акима, представителей этнокультурных объединений и молодежи, на котором подробно обсуждались основные направления, обозначенные в последнем Послании президента, а также задачи, поставленные на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме того, сегодня после обновления вновь открылся этнографический музей, расположенный в Доме дружбы. В музее представлены ценные экспонаты – бытовые предметы и национальные костюмы представителей этнических групп, проживающих в Шымкенте. Обновленная экспозиция включает предметы, отражающие культуру и быт 17 этнокультурных объединений, входящих в состав городского отделения АНК: национальные костюмы, бытовые предметы, музыкальные инструменты и изделия декоративно-прикладного искусства.

В честь повторного открытия музея прошла выставка этнографических коллекций и произведений искусства под названием "Под одной крышей". Мероприятие направлено на популяризацию культурного наследия этносов и укрепление дружбы и согласия между народами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
День единства народа отмечают в Казахстане
08:06, 01 мая 2025
День единства народа отмечают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: