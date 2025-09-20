Ко Дню города Алматы откроется новый теннисный центр "Алатау"

В Алатауском районе Алматы состоится официальное открытие современного теннисного центра "Алатау", приуроченное ко Дню города, сообщает Zakon.kz.

Это стало важным шагом в развитии спорта и продвижении здорового образа жизни. Объект не только повышает уровень спортивной инфраструктуры города, но и открывает новые возможности для подготовки профессиональных теннисистов, проведения международных турниров и привлечения молодежи к спорту.

Современная инфраструктура

Новый теннисный центр соответствует международным стандартам и способен принимать республиканские и международные турниры уровня ITF и ATF. На территории расположены:

4 крытых корта с твердым покрытием "HARD";

4 открытых корта с твердым покрытием "HARD";

6 кортов с грунтовым покрытием;

трибуны на 150 посадочных мест на открытых площадках и 100 мест внутри здания.

Фото: акимат Алматы

Общая площадь нового центра "Алатау" составляет более 5000 кв. м.

Новый теннисный центр расположен в густонаселенном Алатауском районе южной столицы. Центр обеспечен современной инфраструктурой и предназначен как для профессиональных спортсменов, так и любителей всех возрастных групп.

Фото: акимат Алматы

Центр ориентирован не только на проведение соревнований, но и на развитие массового тенниса. К обучающему процессу привлечены квалифицированные тренеры, что создает все условия для подготовки теннисистов и развития массового спорта.

Фото: акимат Алматы

Для детей из малообеспеченных семей будут организованы бесплатные занятия — не менее двух групп по 10 человек каждая. Кроме того, многодетные семьи и пенсионеры смогут получать льготные условия для занятий. Центр также полностью приспособлен для посещения маломобильными гражданами.

В ТЦ предусмотрены: медицинский кабинет, буфет, тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами TechnoGym, конференц-зал.

Общая пропускная способность комплекса составит не менее 400 спортсменов в день.

Строительство этого объекта стал возможным благодаря поддержке Федерации тенниса Казахстана.

История строительства

Реализация проекта прошла непростой путь. Первоначально строительство началось в 2020 году, однако подрядная организация нарушила сроки сдачи объекта, что привело к судебным разбирательствам и взысканию штрафов. Впоследствии объект был передан в доверительное управление без права выкупа ТОО "Теннис Академиясы", которое взяло на себя обязательства завершить строительство. Все работы велись под кураторством РОО "Федерация тенниса Казахстана". Объем инвестиций составил 1 млрд тенге, а работы велись в сотрудничестве с подрядной организацией ТОО "Элит Иншаат". Несмотря на перенос сроков ввода, связанный с оформлением земельных и технических документов, объект был успешно завершен.

Фото: акимат Алматы

Социальная миссия и перспективы

В рамках доверительного управления ТОО "Теннис Академиясы" со своей стороны обеспечит:

ежегодные мастер-классы и сборы с участием ведущих теннисистов страны;

обучение на бесплатной основе детей из социально уязвимых семей;

поддержку социальных льгот для многодетных и пенсионеров;

количество учеников не менее 400 человек в год.

Открытие центра станет значимым событием в спортивной жизни Алматы и Казахстана в целом. Новый комплекс позволит вывести подготовку спортсменов на качественно новый уровень и станет важным вкладом в развитие теннисной инфраструктуры страны. За последние 18 лет общий объем частных инвестиций Федерации тенниса Казахстана в развитие спорта превысил 150 миллионов долларов. С 2007 года построено 38 теннисных центров с 364 кортами с твердым и грунтовым покрытием. "Алатау" стал 39-м теннисным центром, построенным при финансовой поддержке Федерации.