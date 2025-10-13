#АЭС в Казахстане
Архив новостей
События

В Алматы открыли современный теннисный центр "Алатау"

центр, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в церемонии открытия нового теннисного центра "Алатау" – крупнейшего в городе спортивного объекта, который станет важной площадкой для развития массового и профессионального тенниса.

Проект реализован при поддержке акимата города и Федерации тенниса Казахстана. Реализация проекта началась в 2018 году, и его завершение стало значимым событием для спортивной инфраструктуры города.

В мероприятии также участвовали президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов, а также профессиональные теннисисты – участники турнира ATP 250 Almaty Open, проходящего с 11 по 19 октября на Almaty Arena: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев и Флавио Коболли.

Спортсмены провели мастер-класс для детей и посадили деревья на территории нового центра.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дархан Сатыбалды отметил значимость открытия для города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Новый теннисный центр стал важным спортивным объектом для растущего района нашего города. Он послужит площадкой как для подготовки юных спортсменов, так и для проведения национальных и международных соревнований. Это не только повышает престиж Алматы в глазах мирового спортивного сообщества, но и способствует дальнейшему развитию города", – подчеркнул аким.

Центр расположен в густонаселенном Алатауском районе и полностью соответствует международным стандартам. Здесь созданы условия для занятий профессионалов и любителей всех возрастов, работы квалифицированных тренеров, а также для проведения турниров различного уровня и категорий.

Общая площадь нового центра превышает 5 тыс. кв. м. В его состав входят 14 кортов – 4 крытых и 4 открытых с покрытием "хард", а также 6 открытых кортов с грунтовым покрытием. Кроме того, предусмотрены тренажерный зал, медицинский кабинет, конференц-зал и административный блок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На уличных кортах установлены трибуны на 150 мест, в крытых – на 100 мест. Пропускная способность спортивного объекта составляет до 500 человек в день. Особое внимание уделено развитию инклюзивного тенниса и предоставлению льготных тренировок для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
