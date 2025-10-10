Президент Казахстана заявил о катастрофическом снижении доверия между государствами

10 октября 2025 года президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя участников заседания, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность таджикской стороне и лично президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

"Успешное председательство Таджикистана внесло весомый вклад в укрепление потенциала организации. Этот саммит придаст сильный импульс дальнейшей работе СНГ, которая нами в Казахстане рассматривается как авторитетная международная организация", – отметил он.

По информации Акорды, президент напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне.

"В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг – бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне. К сожалению, спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом.

"С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций. В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов", – сказал президент.

Это, по его словам, можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий.

Выступая далее, Токаев предложил создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.