Президент Токаев обратился к Сердару Бердымухамедову на саммите в Душанбе

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств 10 октября 2025 года в Душанбе приветствовал решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим президент Казахстана обратился к лидеру Туркменистана. "Поздравляю президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с этой важной и почетной миссией. У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей. Убежден, совместными усилиями мы сможем укрепить СНГ как динамичную, эффективную, устремленную в будущее международную Организацию". Касым-Жомарт Токаев Далее глава государства отметил важность укрепления репутации и авторитета СНГ на мировой арене. Он подчеркнул, что Казахстан является последовательным сторонником активизации международных контактов Содружества. "Как вы помните, по предложению Республики Казахстан в 2023 году учреждены институты Наблюдателя и Партнера СНГ. С удовлетворением отмечаю, что эта инициатива приносит первые положительные результаты. Сегодня мы примем решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя. Данное событие откроет новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур. Кроме того, мы учреждаем формат взаимодействия "СНГ плюс", который был предложен Казахстаном в ходе саммита в Москве. Уверен, этот шаг также усилит роль СНГ на международной арене". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников заседания, выразил благодарность таджикской стороне и лично президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство. Далее президент Казахстана назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

