Политика

Президент Токаев обратился к Сердару Бердымухамедову на саммите в Душанбе

президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:20 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств 10 октября 2025 года в Душанбе приветствовал решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим президент Казахстана обратился к лидеру Туркменистана.

"Поздравляю президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с этой важной и почетной миссией. У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей. Убежден, совместными усилиями мы сможем укрепить СНГ как динамичную, эффективную, устремленную в будущее международную Организацию".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства отметил важность укрепления репутации и авторитета СНГ на мировой арене. Он подчеркнул, что Казахстан является последовательным сторонником активизации международных контактов Содружества.

"Как вы помните, по предложению Республики Казахстан в 2023 году учреждены институты Наблюдателя и Партнера СНГ. С удовлетворением отмечаю, что эта инициатива приносит первые положительные результаты. Сегодня мы примем решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя. Данное событие откроет новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур. Кроме того, мы учреждаем формат взаимодействия "СНГ плюс", который был предложен Казахстаном в ходе саммита в Москве. Уверен, этот шаг также усилит роль СНГ на международной арене".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников заседания, выразил благодарность таджикской стороне и лично президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство. Далее президент Казахстана назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: