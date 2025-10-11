В ВКО собрались мастера соколиной охоты со всего мира

С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны – 2025", сообщает Zakon.kz.

Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік – соколиной охоты.

На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

За пять лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тыс. участников и гостей.

Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.

Фото: пресс-центр ВКО

В завершение фестиваля 11 октября состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.

Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана – группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:

Усть-Каменогорск – "Ашамайға мінгізу";

район Алтай – "Асату";

Катон-Карагайский район – "Бастаңғы";

район Үлкен Нарын – "Беташар";

Тарбагатайский район – "Қырқынан шығару";

Курчумский район – "Отқа май құю";

район Марқакөл – "Құйрық-бауыр асату";

Глубоковский район – "Бесікке салу";

Зайсанский район – "Тұсау кесу";

Шемонаихинский район – "Ұйқы ашар";

район Самар – "Сырға салу";

Уланский район – "Балаға ат қою".

На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.

Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.

"Шығыс Салбурыны" – это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия", – сказал аким области Нурымбет Сактаганов.

Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.