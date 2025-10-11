#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
События

В ВКО собрались мастера соколиной охоты со всего мира

мастера соколиной охоты, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 18:52 Фото: пресс-центр ВКО
С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны – 2025", сообщает Zakon.kz.

Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік – соколиной охоты.

На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

За пять лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тыс. участников и гостей.

Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.

Фото: пресс-центр ВКО

В завершение фестиваля 11 октября состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.

Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана – группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:

  • Усть-Каменогорск – "Ашамайға мінгізу";
  • район Алтай – "Асату";
  • Катон-Карагайский район – "Бастаңғы";
  • район Үлкен Нарын – "Беташар";
  • Тарбагатайский район – "Қырқынан шығару";
  • Курчумский район – "Отқа май құю";
  • район Марқакөл – "Құйрық-бауыр асату";
  • Глубоковский район – "Бесікке салу";
  • Зайсанский район – "Тұсау кесу";
  • Шемонаихинский район – "Ұйқы ашар";
  • район Самар – "Сырға салу";
  • Уланский район – "Балаға ат қою".

На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.

Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.

"Шығыс Салбурыны" – это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия", – сказал аким области Нурымбет Сактаганов.

Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Шығыс салбурыны": Возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане
18:23, 09 октября 2024
"Шығыс салбурыны": Возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане
"Шығыс салбұрыны – 2023": испытание на зоркость, или новый бренд Восточного Казахстана
11:00, 29 ноября 2023
"Шығыс салбұрыны – 2023": испытание на зоркость, или новый бренд Восточного Казахстана
Пожар в горах ВКО локализовали
14:02, 02 июля 2023
Пожар в горах ВКО локализовали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: