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"Шығыс салбурыны": Возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 18:23 Фото: пресс-центр ВКО
12 октября в местности Бүркіт төбе, недалеко от села Бозанбай Уланского района, при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева и Республиканской федерации "Құсбегілік" состоится ежегодный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны".

Это событие – не просто соревнования ловчих птиц, а целый фестиваль, возрождающий наследие казахского народа и пропагандирующий здоровый образ жизни через развитие национальных видов спорта.

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 18:23

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил в ходе брифинга в РСК заместитель акима области Ербол Нургалиев, это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья. В этом году в турнире примут участие около 80 беркутов, 30 соколов и 30 гончих собак тазы из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, России и Венгрии.

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 18:23

Фото: пресс-центр ВКО

В этом году в международном фестивале примут участие известная во всем мире беркутчи Айшолпан Нургайып, государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Кунтуган и вице-президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Багдатхан Мүптекеқызы.

"Это не только спортивное соревнование, но и возможность показать красоту и мощь нашей истории и культуры. Он также привлечет в регион туристов из разных стран, что будет способствовать развитию туризма и экономики области", – сказал заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.

Для гостей фестиваля будет организована богатая программа с конными прогулками, стрельбой из лука, лотереей с ценными призами и вкусным обедом. На территории будет разбито более 20 юрт, где гости смогут посетить выставки традиционного казахского искусства и ремесел, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению сырмаков, вышивке и приготовлению национальных блюд.

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