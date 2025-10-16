Состоялось заседание Совета по молодежной политике при президенте РК

15 октября под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на заседании Совета рассмотрели проект Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы, а также вопросы молодежной занятости и повышения статуса рабочих профессий.

"Государственный советник отметил, что членами Совета проведен глубокий анализ Комплексного плана, изучен опыт других стран, предложены новые системные и современные методы профилактики и борьбы с наркоманией", – сказано в информации.

Ерлан Карин обратил особое внимание на дисбаланс ответственности госорганов в реализации мероприятий:

"Фактически половина пунктов Комплексного плана (52 из 110) закреплена за МВД, а остальные за всеми другими госорганами (Минздрав, Минпросвещения, МКИ и др.). Однако в текущей редакции Комплексного плана практически все показатели результативности связаны только с работой правоохранительных структур. Не надо считать, что борьба с наркоманией – это работа только МВД. Борьба с наркотизмом – это общая работа и общая ответственность. Поэтому министерствам социального блока надо включить свои меры, направленные на эффективное противодействие наркомании. Таким образом, мы сбалансируем методы борьбы с наркобизнесом и профилактики наркотизма".

В свою очередь члены Совета также согласились с тем, что борьба с наркотизмом должна сочетать в себе не только правоохранительную работу, но и меры профилактики, формирования общественного здоровья, носить системный характер и реализовываться совместными усилиями госорганов и общества.

Также ряд членов Совета изложили свое видение и подходы к решению вопросов трудоустройства молодежи и повышения статуса рабочих профессий.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин дал поручения заинтересованным госорганам внимательно изучить и проработать предложения и рекомендации членов Совета по молодежной политике.