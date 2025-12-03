#Казахстан в сравнении
Политика

Состоялось очередное заседание рабочей группы по Парламентской реформе

заседание рабочей группы по Парламентской реформе, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:39 Фото: akorda.kz
В Астане состоялось очередное заседание рабочей группы по Парламентской реформе под председательством государственного советника Ерлана Карина. Об этом 3 декабря 2025 года стало известно из сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

На заседании рабочей группы обсужден ряд вопросов формирования будущего однопалатного Парламента. В частности, были рассмотрены предложения членов рабочей группы, а также предложения от граждан, поступившие через платформы e-Otinish и e-Gov.

На заседании были рассмотрены и обсуждены подходы к квалификационным требованиям к депутатам Парламента, порядку их избрания, количественному и качественному составу, а также квотированию и сроку полномочий нового законодательного органа.

Фото: akorda.kz

Директор Института парламентаризма Наталья Пан представила сводную информацию о поступивших предложениях граждан, экспертов и общественников.

Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев изложил общие подходы, выработанные на основе предложений членов рабочей группы и политических партий.

Со своими предложениями и замечаниями также выступили члены рабочей группы Марат Шибутов, Андрей Чеботарев, Алипаша Караев, Магеррам Магеррамов, Айдос Сарым, Елнур Бейсенбаев, Бурихан Нурмухамедов, Карлыгаш Джаманкулова, Нурлан Бекназаров, Индира Аубакирова, Асхат Рахимжанов, Марат Башимов, Үнзила Шапақ, Азат Перуашев, Серік Егізбаев, Сергей Пономарев, Кабдулсамих Айтхожин, Алуа Ибраева, Айдарбек Ходжаназаров, Снежанна Имашева.

По итогам заседания принято решение обобщить и тщательно проанализировать высказанные предложения и аргументацию. Работа по выработке основных подходов к проведению Парламентской реформы будет продолжена на следующих заседаниях рабочей группы.

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:39
Токаев о парламентской реформе: Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции

20 ноября 2025 года Ерлан Карин доложил Касым-Жомарту Токаеву, на какой стадии работа над Парламентской реформой. Подробности – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
