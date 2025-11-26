В Ұлытау появится университет для подготовки лидеров горной отрасли

Министерство науки и высшего образования РК и ТОО "Корпорация Казахмыс" подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в области Ұлытау будет создан новый инновационный вуз – Университет Ұлытау.

Документ подписали министр Саясат Нурбек и председатель правления Казахмыс Нурахмет Нуриев.

Проект направлен на развитие научно-образовательной инфраструктуры региона, подготовку высококвалифицированных кадров для горно-металлургического комплекса и формирование современной образовательной экосистемы. Новый университет станет площадкой, где образование, наука и промышленность будут интегрированы в единую модель, усиливая экономический и социальный потенциал области Ұлытау.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Учебное заведение планирует сотрудничать с Colorado School of Mines (США) и Satbayev University (Казахстан). Студентам предложат программу согласно международным стандартам и доступ к передовым исследованиям и технологиям. Запуск учебного процесса запланирован на следующий академический год.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Инфраструктура университета будет включать учебный корпус, общежитие на 140-150 мест, спортивный комплекс и современный R&D-центр. Здесь будут разрабатываться новые технологии, проводиться научные исследования и проекты, направленные на повышение эффективности добычи и переработки полезных ископаемых.

Министерство науки и высшего образования обеспечит методическую и консультационную поддержку при запуске образовательных программ. Казахмыс возьмет на себя финансирование, организационное сопровождение и софинансирование программ обучения, включая возможное привлечение государственных грантов для студентов.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

В компании подчеркивают, что создание Университета Ұлытау – стратегический шаг для укрепления научного потенциала Казахстана и подготовки нового поколения инженеров и исследователей.

"В Жезказгане мы сделали важный шаг в развитии геологии и инженерного образования, запустив Геологический кластер, который объединяет университет, бизнес и международных партнеров в единую экосистему. Речь идет не просто о новом кампусе, а о новом подходе к подготовке кадров", – отметил министр Саясат Нурбек.