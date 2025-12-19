Молодым и талантливым актюбинцам вручили премию "Ақберен"

19 декабря впервые состоялся особый вечер награждения молодежной премии "Ақберен", направленной на поддержку молодежи региона, который объединил активных и инициативных молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Аким области Асхат Шахаров, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность поддержки талантливых молодых людей и отметил их значительную роль в развитии региона.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Сегодня мы чествуем ярких и инициативных молодых людей Актюбинской области, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Глава государства неоднократно подчеркивает: "Молодежь – это самый большой капитал и самая мощная сила страны" и "Будущее нашей страны – в руках интеллектуальной, образованной, идущей в ногу со временем молодежи". Эти слова являются для нас ориентиром и побуждают делать конкретные шаги в поддержке и воспитании молодых людей. Важно, чтобы каждый из вас воспитывал в себе патриотизм, ответственность, трудолюбие и творческий подход. Программы поддержки, такие как "Ақтөбе жастары" и "Тәуелсіздік ұрпақтары", помогают вам реализовать свои цели. Ваши достижения – гордость всего региона и пример для подрастающего поколения. Желаю вам и дальше успешно трудиться и покорять новые вершины!" – пожелал аким области молодым актюбинцам.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Асхат Шахаров отметил, что поддержка молодежи является стратегическим приоритетом государства. В текущем году в рамках программы "Ақтөбе жастары" жильем обеспечены 109 молодых людей. Активная молодежь также может претендовать на грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" в размере 1,3 млн тенге для реализации собственных проектов. Кроме того, в рамках программы "Жасыл ел" сезонной занятостью были охвачены свыше трех тысяч юношей и девушек, а проект "Жайдарман" способствовал развитию их творческого потенциала.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В ходе мероприятия глава региона выразил признательность молодым людям, достигшим высоких результатов в разных сферах. Среди них – автор образовательной информационной системы "Dara Bala" Максат Бисенов, основатель компании "RobiGroup" и разработчик первого в стране робота-гуманоида Ермек Серикбай, руководитель компании "Thousand IT Group" Айболат Кулатай, а также представители спорта и творчества. В их числе – занявший второе место на республиканском конкурсе "Алтын домбыра" айтыскер Нурбол Жаунбаев и двукратный чемпион мира и Азии по греко-римской борьбе Жанажол Куанышбек.

Церемония "Ақберен" стала не только праздником успеха, но и источником вдохновения для молодежи, мотивируя ее к новым достижениям, развитию способностей и активному участию в жизни региона.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Этой премии удостоены Мейрболат Шандыбай и Айбек Ембергенов, признанные лучшими руководителями молодежных ресурсных центров Байганинского и Шалкарского районов. Лучшим журналистом стала Назерке Алдиярова, а лучшим председателем комитета по молодежной деятельности – Жулдыз Калдыбай. Звание лучшего молодого предпринимателя присвоено Батылжану Жеткергену, лучшего студента – Бексултану Тулеусары, а лучшим работником признан Маргулан Умбаев. Лучшим офицером стала Сайран Сисенбай, а в номинации "Лучшая организация" победил Фархад Сагынбай.

В Актюбинской области проживает более 267 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.