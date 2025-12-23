В Мангистауской области субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукции на 1 трлн тенге

Аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК заявил о том, что в 2025 году объем производства малого и среднего бизнеса в Мангистауской области превысил 1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в сфере предпринимательства занято 147,4 тыс. человек, что составляет 40% экономически активного населения региона.

В текущем году на поддержку предпринимательства было выделено 16,3 млрд тенге, в результате чего поддержку получили 167 проектов.

В рамках программы "Одно село – один продукт" были одобрены проекты 17 предпринимателей, предусматривающие создание 48 новых рабочих мест, на общую сумму 82,6 млн тенге.

Также запущена новая программа "Өрлеу", направленная на стимулирование предпринимательской деятельности через льготное кредитование.

В рамках программы поддержку получили 70 проектов на сумму 8,4 млрд тенге.