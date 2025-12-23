В Мангистауской области субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукции на 1 трлн тенге
В настоящее время в сфере предпринимательства занято 147,4 тыс. человек, что составляет 40% экономически активного населения региона.
В текущем году на поддержку предпринимательства было выделено 16,3 млрд тенге, в результате чего поддержку получили 167 проектов.
В рамках программы "Одно село – один продукт" были одобрены проекты 17 предпринимателей, предусматривающие создание 48 новых рабочих мест, на общую сумму 82,6 млн тенге.
Также запущена новая программа "Өрлеу", направленная на стимулирование предпринимательской деятельности через льготное кредитование.
В рамках программы поддержку получили 70 проектов на сумму 8,4 млрд тенге.