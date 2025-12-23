#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

В Мангистауской области субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукции на 1 трлн тенге

бизнес в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 18:21 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК заявил о том, что в 2025 году объем производства малого и среднего бизнеса в Мангистауской области превысил 1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в сфере предпринимательства занято 147,4 тыс. человек, что составляет 40% экономически активного населения региона.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В текущем году на поддержку предпринимательства было выделено 16,3 млрд тенге, в результате чего поддержку получили 167 проектов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В рамках программы "Одно село – один продукт" были одобрены проекты 17 предпринимателей, предусматривающие создание 48 новых рабочих мест, на общую сумму 82,6 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Также запущена новая программа "Өрлеу", направленная на стимулирование предпринимательской деятельности через льготное кредитование.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В рамках программы поддержку получили 70 проектов на сумму 8,4 млрд тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
