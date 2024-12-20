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Общество

Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:06 Фото: pexels
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года рассказал о планах развития игорного бизнеса в регионе, сообщает Zakon.kz.

Нурдаулет Килыбай отметил, что сейчас обсуждается вопрос развития казино в регионе в рамках развития туризма.

"Этого не нужно бояться. Это будет выгодно для экономики региона. Они будут только для иностранных туристов, не для местных жителей. Необходимо будет предоставлять паспорт и только тогда можно будет заходить", – заявил он. 

Ранее глава региона рассказал, какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области. 

Мадина Мамырханова
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