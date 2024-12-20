Аким Мангистауской области о развитии игорного бизнеса: Этого не нужно бояться

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года рассказал о планах развития игорного бизнеса в регионе, сообщает Zakon.kz.

Нурдаулет Килыбай отметил, что сейчас обсуждается вопрос развития казино в регионе в рамках развития туризма. "Этого не нужно бояться. Это будет выгодно для экономики региона. Они будут только для иностранных туристов, не для местных жителей. Необходимо будет предоставлять паспорт и только тогда можно будет заходить", – заявил он. Ранее глава региона рассказал, какие сектора экономики активно развиваются в Мангистауской области.



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