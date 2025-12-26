Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро "Калкаман"

Во время рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства станции метро "Калкаман", а также с выполнением работ на перегонном участке, соединяющем действующую станцию "Бауыржан Момышулы" со строящейся станцией.

Акиму был продемонстрирован левый перегонный тоннель между станциями "Бауыржан Момышулы" и "Калкаман", который на сегодняшний день полностью завершен. По тоннелю был осуществлен тестовый проезд на специальной платформе. В ходе осмотра Дархан Сатыбалды ознакомился с качеством выполненных работ, состоянием путевой инфраструктуры и технических систем.

Фото: акимат Алматы

В готовом перегонном тоннеле выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, включая укладку бесстыкового пути, монтаж систем освещения, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, а также инженерных сетей и дренажной системы. Работы выполнены с соблюдением требований безопасности и технологических стандартов.

Фото: акимат Алматы

Параллельно продолжается проходка правого перегонного тоннеля. На сегодняшний день пройдено 1390 метров из 1590 запланированных. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В готовой части уложены рельсы, продолжается монтаж инженерных коммуникаций.

Фото: акимат Алматы

На станции "Калкаман" завершается возведение монолитных конструкций. Ведутся отделочные работы в вестибюле, на платформе и в технических помещениях, монтируются инженерные системы, ведется установка декоративных элементов и подготовка к монтажу лифтового оборудования и эскалаторов. Всего на объекте задействовано более 470 специалистов.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что развитие метро остается одним из приоритетных направлений транспортной политики города, так как расширение сети подземки напрямую влияет на снижение транспортной нагрузки и повышение мобильности горожан.

Завершение строительно-монтажных работ на участке запланировано на первое полугодие 2026 года, после чего объект будет передан для проведения пусконаладочных работ.