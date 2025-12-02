#АЭС в Казахстане
События

Аким Алматы лично проверил ход строительства станции метро "Калкаман"

Аким, Алматы, Дархан Сатыбалды, метро, станция, строительство , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 22:04 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 2 декабря проверил ход строительства станции метро "Калкаман" и прилегающих тоннелей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Завершена укладка рельсов в левом перегонном тоннеле, и выполнены работы по освещению, прокладке кабелей, водопровода и дренажа, установке кронштейнов для инженерного оборудования. Предстоит монтаж систем видеонаблюдения, аудиооповещения, пожарной и охранной сигнализации", – написал он.

По данным советника, в правом тоннеле выполнена основная часть проходки. На станции завершаются монолитные конструкции, ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций и подготовка к монтажу оборудования.

"Работы идут круглосуточно, на объекте задействованы более 478 специалистов. Аким подчеркнул важность строгого соблюдения графика и качества работ. Завершение строительно-монтажных работ планируется к концу первого полугодия 2026 года", – заключил Акчурин.

Ранее аким Алматы ознакомился с ходом благоустройства территории вдоль улицы Пушкина.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
