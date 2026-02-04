#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Культура и шоу-бизнес

Токаев и Шариф открыли в Исламабаде культурные центры и спорткомплекс "Достық"

Касым-Жомарта Токаев, Исламабад , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 18:55 Фото: akorda.kz
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Исламабад 4 февраля состоялось торжественное открытие культурно-образовательных центров имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи, а также спортивного центра "Достық", сообщает Zakon.kz.

Центр имени аль-Фараби открыт в рамках сотрудничества Казахского национального университета имени аль-Фараби и Университета "Каид-и-Азам" (Quaid-i-Azam University). Помещение оснащено учебно-методической и научной литературой, а также современным компьютерным оборудованием и мебелью. На базе центра планируется организация курсов казахского языка.

Центр Каныша Сатпаева будет действовать в рамках договоренностей между Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева (Satbayev University) и Национальным университетом науки и технологий Пакистана. Его цель – развитие двустороннего сотрудничества в сферах науки, образования и технологий.

Центр имени Ходжи Ахмеда Яссауи создается в рамках соглашения между Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Яссауи и Международным исламским университетом Исламабада.

В спортивном центре "Достық" планируется учредить пакистанские федерации тогызкумалака и қазақ күресі, открыть филиалы казахстанских академий шахмат и смешанных единоборств Qazaq batyry, а также развивать сотрудничество между федерациями грэпплинга и бокса двух стран. Кроме того, запланированы совместные учебно-тренировочные сборы для обучения пакистанских тренеров и спортсменов.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил перед представителями СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
15:58, 02 сентября 2025
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан
12:14, 27 сентября 2024
Стало известно, куда в первую очередь направился Токаев, прибыв в Туркестан
Как Исламабад подготовился к визиту президента Казахстана
15:42, 03 февраля 2026
Как Исламабад подготовился к визиту президента Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: