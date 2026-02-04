#Казахстан в сравнении
События

Профилактика должна проводиться системно: аким Шымкента о правонарушениях

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 18:52 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Под председательством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова состоялось внеочередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, депутаты маслихата, члены Общественного совета и представители средств массовой информации.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В ходе заседания участники рассмотрели текущую криминогенную обстановку в городе, эффективность принимаемых профилактических мер, а также вопросы межведомственного взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.

По вопросам повестки дня с докладами выступили исполняющий обязанности начальника Департамента полиции города Шымкента Арман Бейсенбаев, руководитель городского Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Оркен Сеитов и заместитель прокурора города Рашид Амиров.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В ходе заседания аким города отметил, что профилактика правонарушений должна оставаться одним из ключевых приоритетов в деятельности государственных органов. Также в связи с вступлением в силу нового Закона "О профилактике правонарушений" он подчеркнул необходимость усиления превентивных мер на местном уровне, раннего выявления рисков и внедрения комплексного подхода.

"Основной акцент должен быть сделан на раннее выявление правонарушений. Профилактика – это задача не только правоохранительных органов, но и всего государственного аппарата. Эта работа должна вестись системно и на постоянной основе", – отметил Габит Сыздыкбеков.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Глава мегаполиса также обратил особое внимание на необходимость усиления работы по предупреждению тяжких правонарушений, в том числе случаев суицида среди несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

"К сожалению, такие трагические случаи имеют место, и этого нельзя отрицать. Их профилактика – задача не только правоохранительных органов, но и всего общества. Дома – родители, в школе – учителя, на улице – каждый гражданин несет ответственность. Поэтому необходимо проводить масштабную информационно-разъяснительную работу во всех сферах. Усиление профилактики имеет особую важность", – подчеркнул аким города.

По итогам совещания аким города дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Правоохранительным органам и акимам районов поручено выстроить системную, совместную и скоординированную работу.

Айсулу Омарова
