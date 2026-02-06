КНБ и МВД нанесли масштабный удар по преступным группировкам в Казахстане

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) и Министерства внутренних дел (МВД) провели масштабную спецоперацию против преступных группировок в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 4 февраля 2026 года спецоперация была направлена на пресечение деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям.

Так, география задержания весьма обширна. Мероприятия были проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетысу.

"Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в изолятор временного содержания (ИВС)". Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что в ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

"Проводятся досудебные расследования". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Несколько дней ранее сообщалось о другой спецоперации. Тогда в Астане и Алматы задержали фигурантов преступного сообщества, причастных к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Подозреваемым инкриминируется похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества.