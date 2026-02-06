#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
События

В Алматы высказались в поддержку проекта новой Конституции

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 19:51 Фото: акимат Алматы
В Алматы состоялась встреча депутатов Мажилиса Парламента РК и представителей Комиссии по Конституционной реформе с членами Общественного совета города.

В ходе встречи были обсуждены поправки в Конституцию, вынесенные на общественное обсуждение, а также участие гражданского общества в формировании обновленной правовой модели государства.

Участники поддержали проект новой Конституции и отметили, что проводимая реформа является одним из ключевых этапов политической модернизации страны и затрагивает базовые принципы государственного устройства. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, усилении роли Парламента, расширении гарантий прав и свобод граждан и повышении подотчетности государственных институтов.

Фото: акимат Алматы

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи подчеркнул важность открытого и ответственного общественного диалога при обсуждении Основного закона. По его словам, именно вовлеченность общества позволяет обеспечить устойчивость и легитимность реформ.

Фото: акимат Алматы

"Конструктивная критика не должна ограничиваться. Мы должны ценить саму возможность открытого обсуждения как общественную ценность. Только через диалог можно прийти к решениям, которые будут приняты обществом и будут работать в долгосрочной перспективе", – отметил Ермурат Бапи.

Он также обратил внимание на необходимость сохранения общественного согласия и недопущения спекуляций вокруг чувствительных тем в период реформ.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров, говоря о значении предлагаемых конституционных изменений в условиях внешних вызовов, отметил их ориентированность на обеспечение устойчивости государства.

Фото: акимат Алматы

"Проект новой Конституции предусматривает механизмы сохранения стабильности и территориальной целостности страны в условиях турбулентности мировой политики", – отметил Ерлан Саиров.

По его словам, предлагаемые изменения ориентированы на долгосрочное развитие страны и отвечают современным внутренним и внешним вызовам.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено содержанию преамбулы Конституции. Член Комиссии по Конституционной реформе Унзила Шапак отметила, что преамбула определяет ценностные ориентиры всего текста Основного закона.

"Конституция – это выражение общественного согласия между государством и народом. В преамбуле должны быть четко зафиксированы единство нации, унитарный характер государства, нерушимость границ и территориальная целостность", – подчеркнула Унзила Шапак.

Она добавила, что обновленный Основной закон должен учитывать как международные правовые обязательства Казахстана, так и национальные интересы и историческую преемственность.

Свою позицию по актуальности предлагаемых изменений высказал член Общественного совета города Алматы Совет Сеитов. По его словам, Казахстан вступает в новый этап политического и экономического развития, что объективно требует обновления Основного закона. Он также подчеркнул важность вовлечения молодежи в процесс обсуждения.

"Это Конституция, по которой нам всем жить. В первую очередь – молодому поколению. Поэтому важно не быть равнодушными и активно участвовать в обсуждении и голосовании на предстоящем референдуме", – подчеркнул он.

Фото: акимат Алматы

О социальной и правозащитной составляющей конституционных изменений рассказал член Общественного совета города Алматы Богдан Джепка. Он отметил, что многие действующие нормы нуждаются в обновлении с учетом современных реалий.

"Сегодня мир стремительно меняется – цифровизация, искусственный интеллект, новые социальные вызовы. В этом контексте изменения, которые вносятся в Конституцию, являются своевременными", – заявил он.

По его словам, предлагаемые поправки могут сделать государственную систему более мобильной и менее бюрократизированной, приблизив власть к гражданам. Особое внимание он уделил вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями.

"Для меня принципиально важно, что в проекте сохранена 30-процентная квота для женщин и людей с инвалидностью в избирательном процессе. Это реальный инструмент участия и влияния на социальное развитие страны", – отметил Богдан Джепка.

Член Общественного совета города Алматы Рустам Кайрыев подчеркнул, что конституционные изменения являются нормальной мировой практикой и требуют разъяснения в доступной форме.

"Важно выстраивать разъяснительную работу в понятном формате, в том числе через средства массовой информации, чтобы у граждан было четкое понимание сути предлагаемых изменений", – добавил он.

По итогам обсуждения участники поддержали предлагаемые изменения. Также было отмечено, что подобные диалоговые площадки позволяют учитывать позиции экспертного и общественного сообщества в рамках продолжающейся Конституционной реформы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ученые и эксперты обсудили и поддержали проект новой Конституции
20:00, 06 февраля 2026
Ученые и эксперты обсудили и поддержали проект новой Конституции
Маслихат и общественный совет Алматы поддержали проект новой Конституции
11:37, 03 февраля 2026
Маслихат и общественный совет Алматы поддержали проект новой Конституции
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
17:38, 05 февраля 2026
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: