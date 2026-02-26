Почетное консульство Королевства Бельгии открыли в Шымкенте
В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии Эрик Де Майер, аким города Габит Сыздыкбеков, представители дипломатического корпуса и деловых кругов города.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Выступая на церемонии, аким города отметил, что открытие Почетного консульства является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и расширении взаимовыгодного сотрудничества.
По его словам, Шымкент, как один из трех крупнейших мегаполисов Казахстана, обладает значительным промышленным, инвестиционным и логистическим потенциалом, что создает широкие возможности для реализации совместных проектов.
Глава мегаполиса подчеркнул, что развитие партнерства с европейскими государствами остается одним из приоритетных направлений международного взаимодействия.
Он выразил уверенность, что деятельность консульства придаст дополнительный импульс торгово-экономическим связям, привлечению инвестиций и укреплению деловых контактов.