События

Почетное консульство Королевства Бельгии открыли в Шымкенте

консульство Бельгии открыли в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:20 Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В Шымкенте состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Королевства Бельгии. Новое дипломатическое представительство будет представлять страну в Шымкенте, а также в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии Эрик Де Майер, аким города Габит Сыздыкбеков, представители дипломатического корпуса и деловых кругов города.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Выступая на церемонии, аким города отметил, что открытие Почетного консульства является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и расширении взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

По его словам, Шымкент, как один из трех крупнейших мегаполисов Казахстана, обладает значительным промышленным, инвестиционным и логистическим потенциалом, что создает широкие возможности для реализации совместных проектов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Глава мегаполиса подчеркнул, что развитие партнерства с европейскими государствами остается одним из приоритетных направлений международного взаимодействия.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Он выразил уверенность, что деятельность консульства придаст дополнительный импульс торгово-экономическим связям, привлечению инвестиций и укреплению деловых контактов.

