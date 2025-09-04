#АЭС в Казахстане
Политика

В Шымкенте торжественно открылся новый учебный корпус военного колледжа имени Сабыра Рахимова

Учебный корпус военного колледжа имени Сабыра Рахимова, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:56 Фото: акимат города Шымкент
В городе Шымкент состоялась торжественная церемония открытия нового учебного корпуса Республиканского военного колледжа имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова.

В мероприятии приняли участие министр обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков, ветераны Вооруженных Сил, личный состав колледжа, а также воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Сабыру Рахимову, участники почтили память легендарного полководца минутой молчания. ритуал имел глубокий воспитательный смысл, напоминая юному поколению о героических страницах истории и прививая ему почитание к подвигу защитников Отечества.

Фото: акимат города Шымкент

В ходе торжественного события министр обороны и аким города обратились к участникам с теплыми словами, поздравив с открытием нового учебного здания. Выступая с речью, Габит Сыздыкбеков особо выделил вклад колледжа в подготовку молодого поколения. Он отметил, что благодаря самоотверженности преподавателей курсанты воспитывают в себе чувство долга, чести и патриотизма. Аким выразил твердую убежденность в том, что будущие офицеры будут надежными защитниками суверенитета и безопасности нашей страны.

Фото: акимат города Шымкент

В свою очередь министр обороны Даурен Косанов выразил благодарность руководству города за постоянную помощь и тесное сотрудничество при благоустройстве воинских частей и объектов, а также за социальную поддержку военнослужащих гарнизона. В знак уважения министр вручил акиму города ведомственную медаль Министерства обороны Республики Казахстан "Ел қорғаны".

В ходе мероприятия были награждены лучшие военнослужащие, а личный состав колледжа прошел торжественным маршем. Кроме того, вниманию гостей были представлены элементы рукопашного боя и образцы военной техники. В завершение делегация осмотрела новое учебное здание, современно оборудованные библиотеку и музей, военную столовую и спортивный зал, ознакомившись с материально-технической базой учебного заведения.

Фото: акимат города Шымкент

Новый учебный корпус даст прекрасную возможность повысить качество военного образования, а также улучшить профессиональную и физическую подготовку будущих офицеров. Эта инициатива была оценена как важный шаг на пути к укреплению обороноспособности страны.

Фото: акимат города Шымкент

Айсулу Омарова
