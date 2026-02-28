#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
События

Около 2 тыс. молодых жителей Карагандинской области поддержали проект новой Конституции

форум, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 09:48 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области прошел масштабный молодежный форум, объединивший около 2 тысяч активных и неравнодушных молодых людей региона. Встреча стала площадкой для открытого разговора о будущем страны. Главная тема обсуждения – проект новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Участники не ограничились формальным знакомством с инициативами – обсуждение получилось предметным и по-настоящему вовлеченным. Молодежь разбирала конкретные нормы, задавала вопросы, делилась своим видением. Многие отмечали, что предлагаемые изменения усиливают принципы справедливости, прозрачности и верховенства закона, а также открывают дополнительные возможности для самореализации и развития человеческого потенциала.

Фото: акимат Карагандинской области

Своим мнением поделились и председатель совета матерей Ассамблеи народа Казахстана по региону Айжан Киясова, депутат Карагандинского маслихата Равиль Садыков и предприниматель, общественный деятель Ерболат Закиров. Спикеры говорили о личной ответственности, важности гражданской позиции и необходимости участия молодого поколения в общественных процессах. По их словам, именно сегодняшняя молодежь задает вектор развития страны на десятилетия вперед.

"Я как представитель молодежи поддерживаю реформу нашей Конституции. Предлагаемые поправки направлены на обновление и совершенствование Основного закона. Для меня важно быть уверенным в том, что Конституция надежно защищает права и свободы граждан. Именно поэтому я намерен принять участие в голосовании", – отметил Ерболат Закиров.

Фото: акимат Карагандинской области

Форум прошел в неформальной, динамичной атмосфере. После дискуссионной части участников ждала насыщенная концертная программа. Живая музыка, искренние эмоции и активная поддержка зала сделали финал вечера по-настоящему ярким.

Фото: акимат Карагандинской области

Организаторы подчеркивают: форум стал не просто встречей, а точкой объединения молодых людей, готовых обсуждать будущее страны и быть частью позитивных перемен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Проект новой Конституции обсудил актив Карагандинской области
18:09, 02 февраля 2026
Проект новой Конституции обсудил актив Карагандинской области
Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции
18:24, 09 февраля 2026
Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции
Актив Западно-Казахстанской области поддержал проект новой Конституции
20:34, 02 февраля 2026
Актив Западно-Казахстанской области поддержал проект новой Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: