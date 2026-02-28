Около 2 тыс. молодых жителей Карагандинской области поддержали проект новой Конституции

В Карагандинской области прошел масштабный молодежный форум, объединивший около 2 тысяч активных и неравнодушных молодых людей региона. Встреча стала площадкой для открытого разговора о будущем страны. Главная тема обсуждения – проект новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Участники не ограничились формальным знакомством с инициативами – обсуждение получилось предметным и по-настоящему вовлеченным. Молодежь разбирала конкретные нормы, задавала вопросы, делилась своим видением. Многие отмечали, что предлагаемые изменения усиливают принципы справедливости, прозрачности и верховенства закона, а также открывают дополнительные возможности для самореализации и развития человеческого потенциала.

Фото: акимат Карагандинской области

Своим мнением поделились и председатель совета матерей Ассамблеи народа Казахстана по региону Айжан Киясова, депутат Карагандинского маслихата Равиль Садыков и предприниматель, общественный деятель Ерболат Закиров. Спикеры говорили о личной ответственности, важности гражданской позиции и необходимости участия молодого поколения в общественных процессах. По их словам, именно сегодняшняя молодежь задает вектор развития страны на десятилетия вперед.

"Я как представитель молодежи поддерживаю реформу нашей Конституции. Предлагаемые поправки направлены на обновление и совершенствование Основного закона. Для меня важно быть уверенным в том, что Конституция надежно защищает права и свободы граждан. Именно поэтому я намерен принять участие в голосовании", – отметил Ерболат Закиров.

Фото: акимат Карагандинской области

Форум прошел в неформальной, динамичной атмосфере. После дискуссионной части участников ждала насыщенная концертная программа. Живая музыка, искренние эмоции и активная поддержка зала сделали финал вечера по-настоящему ярким.

Фото: акимат Карагандинской области

Организаторы подчеркивают: форум стал не просто встречей, а точкой объединения молодых людей, готовых обсуждать будущее страны и быть частью позитивных перемен.