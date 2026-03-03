От сверхцентрализации к системе сдержек и противовесов

15 марта казахстанцам предстоит решить судьбу новой Конституции на республиканском референдуме – от точечных поправок страна переходит к полной перезагрузке Основного закона. Что именно меняется в системе власти и почему речь идет о новой архитектуре государства, в материале Zakon.kz.

В состав комиссии по подготовке проекта новой Конституции вошли 130 человек – юристы, ученые, представители общественных объединений и практики из разных сфер. Среди них был и депутат Мажилиса Никита Шаталов. По его словам, работа стала редким для отечественной правовой истории примером профессиональной и одновременно открытой дискуссии о фундаментальных основах государства.

Это был редкий для нашей правовой истории формат – профессиональный и при этом открытый разговор о фундаменте государства, когда фактически была запущена общенациональная дискуссия о конституционной архитектуре, считает депутат. По его словам, принципиальный момент состоит в том, что документ разрабатывался национальными экспертами.

"Речь идет о зрелом обществе, способном самостоятельно формулировать свои правовые рамки, основываясь на опыте, пройденном за все годы независимости". Никита Шаталов

С самого начала, когда была образована группа по парламентской реформе, тысячи предложений поступали через eGov и eOtinish. Заседания шли публично, аргументы обсуждались в прямом эфире. В ходе процесса обсуждения поправок стало очевидно: речь о написании текста новой Конституции. Масштаб изменений таков, что фрагментарный пересмотр прежнего текста уже не отвечает запросу времени, и во многом это было инициировано самими гражданами, чьи предложения об изменениях в другие разделы в несколько раз превышали конкретно парламентский блок. Поэтому и был сделан шаг к новому Основному закону как к системной перезагрузке, подчеркнул эксперт.

Фото: Zakon.kz

Проект закрепляет политическую модель, к которой страна шла эволюционным путем последние годы: сильный институт президентства, влиятельный Парламент, подотчетное правительство.

"По сути, это попытка институционально зафиксировать переход от сверхцентрализованной конструкции к более сбалансированной системе сдержек и противовесов с помощью перераспределения полномочий и баланса между ветвями власти при помощи согласования назначений". Никита Шаталов

Отдельный смысловой пласт, по мнению спикера, это права человека. Принцип "государство для человека" получает конкретное нормативное содержание. Вводится отдельная статья об адвокатуре, усиливаются гарантии жилищных прав с прямым запретом выселения без судебного решения.

Подтверждается светский характер государства с акцентом на систему образования. Экологическая повестка поднимается на конституционный уровень. Усиливаются формулировки о единстве и общественном согласии, что тоже можно отнести к правам человека.

"Это попытка описать не только институциональную, но и ценностную рамку государства. Одновременно проект фиксирует неизменность базовых основ: независимость, суверенитет, территориальную целостность, унитарный характер государства". Никита Шаталов

Таким образом, новая Конституция – это ответ на то, что общество изменилось. Причем изменения связаны в том числе и с демографической динамикой. Значительная часть тех, кто будет голосовать на этом референдуме, в 1995 году были детьми дошкольного возраста.

"Надо отметить, что и Казахстан сегодня совершенно другой и по уровню гражданской активности, и по международной роли, и по структуре общества и экономики. Значит, и правовой фундамент должен соответствовать уже состоявшейся нации и состоявшемуся государству". Никита Шаталов

Дальше уже решение за гражданами. 15 марта конституционная дискуссия выйдет из зала заседаний на общенациональный уровень. И в этом, пожалуй, главный смысл всей проведенной работы, подводит итог депутат Мажилиса.