#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
События

От сверхцентрализации к системе сдержек и противовесов

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 19:31 Фото: Zakon.kz
15 марта казахстанцам предстоит решить судьбу новой Конституции на республиканском референдуме – от точечных поправок страна переходит к полной перезагрузке Основного закона. Что именно меняется в системе власти и почему речь идет о новой архитектуре государства, в материале Zakon.kz.

В состав комиссии по подготовке проекта новой Конституции вошли 130 человек – юристы, ученые, представители общественных объединений и практики из разных сфер. Среди них был и депутат Мажилиса Никита Шаталов. По его словам, работа стала редким для отечественной правовой истории примером профессиональной и одновременно открытой дискуссии о фундаментальных основах государства.

Это был редкий для нашей правовой истории формат – профессиональный и при этом открытый разговор о фундаменте государства, когда фактически была запущена общенациональная дискуссия о конституционной архитектуре, считает депутат. По его словам, принципиальный момент состоит в том, что документ разрабатывался национальными экспертами.

"Речь идет о зрелом обществе, способном самостоятельно формулировать свои правовые рамки, основываясь на опыте, пройденном за все годы независимости".Никита Шаталов

С самого начала, когда была образована группа по парламентской реформе, тысячи предложений поступали через eGov и eOtinish. Заседания шли публично, аргументы обсуждались в прямом эфире. В ходе процесса обсуждения поправок стало очевидно: речь о написании текста новой Конституции. Масштаб изменений таков, что фрагментарный пересмотр прежнего текста уже не отвечает запросу времени, и во многом это было инициировано самими гражданами, чьи предложения об изменениях в другие разделы в несколько раз превышали конкретно парламентский блок. Поэтому и был сделан шаг к новому Основному закону как к системной перезагрузке, подчеркнул эксперт.

Фото: Zakon.kz

Проект закрепляет политическую модель, к которой страна шла эволюционным путем последние годы: сильный институт президентства, влиятельный Парламент, подотчетное правительство.

"По сути, это попытка институционально зафиксировать переход от сверхцентрализованной конструкции к более сбалансированной системе сдержек и противовесов с помощью перераспределения полномочий и баланса между ветвями власти при помощи согласования назначений".Никита Шаталов

Отдельный смысловой пласт, по мнению спикера, это права человека. Принцип "государство для человека" получает конкретное нормативное содержание. Вводится отдельная статья об адвокатуре, усиливаются гарантии жилищных прав с прямым запретом выселения без судебного решения.

Подтверждается светский характер государства с акцентом на систему образования. Экологическая повестка поднимается на конституционный уровень. Усиливаются формулировки о единстве и общественном согласии, что тоже можно отнести к правам человека.

"Это попытка описать не только институциональную, но и ценностную рамку государства. Одновременно проект фиксирует неизменность базовых основ: независимость, суверенитет, территориальную целостность, унитарный характер государства".Никита Шаталов

Таким образом, новая Конституция – это ответ на то, что общество изменилось. Причем изменения связаны в том числе и с демографической динамикой. Значительная часть тех, кто будет голосовать на этом референдуме, в 1995 году были детьми дошкольного возраста.

"Надо отметить, что и Казахстан сегодня совершенно другой и по уровню гражданской активности, и по международной роли, и по структуре общества и экономики. Значит, и правовой фундамент должен соответствовать уже состоявшейся нации и состоявшемуся государству".Никита Шаталов

Дальше уже решение за гражданами. 15 марта конституционная дискуссия выйдет из зала заседаний на общенациональный уровень. И в этом, пожалуй, главный смысл всей проведенной работы, подводит итог депутат Мажилиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ерлан Карин: Принятие новой Конституции откроет новый исторический этап развития страны
14:19, 21 февраля 2026
Ерлан Карин: Принятие новой Конституции откроет новый исторический этап развития страны
Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях
16:54, 23 февраля 2026
Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
16:32, 25 февраля 2026
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
19:33, Сегодня
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
Известный футболист из Румынии может перейти в клуб КПЛ
19:05, Сегодня
Известный футболист из Румынии может перейти в клуб КПЛ
Назван состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на этап "Большого шлема" в Тбилиси
18:33, Сегодня
Назван состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на этап "Большого шлема" в Тбилиси
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
18:18, Сегодня
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: