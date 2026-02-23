#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Общество

Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях

информирование в ЦОНе о референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:54 Фото: gov.kz
В Казахстане продолжается масштабная информационная работа в преддверии республиканского референдума: различные справочные и познавательные материалы о проекте новой Конституции размещаются и транслируются в местах, где ежедневно бывает множество казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В том числе в центрах обслуживания населения и медицинских учреждениях.

Информационные баннеры размещены во всех 322 фронт-офисах Госкорпорации "Правительство для граждан". Дополнительно видеоконтент транслируется на 3 тыс. дублирующих мониторах, что обеспечивает присутствие актуальной информации в залах ожидания и зонах обслуживания населения.

Выбор ЦОНов как одной из основных площадок объясняется их стабильной высокой посещаемостью: среднесуточно центры обслуживания населения принимают порядка 63 тысяч граждан.

информирование о референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:54

Фото: gov.kz

Одновременно информирование расширяется и за счет медицинской инфраструктуры. В Казахстане насчитывается уже 545 медицинских учреждений, которые выполняют роль дополнительных точек распространения информации о новой Конституции и предстоящем референдуме для граждан страны.

Наибольшее количество медучреждений охвачено в городах республиканского значения: в Алматы – 76, в Шымкенте – 60, в Астане – 31. Среди областей заметный объем охваченной медицинской инфраструктуры приходится на Туркестанскую область – 45, Атыраускую область – 34 и Акмолинскую область – 32.

информирование о референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:54

Фото: gov.kz

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В СКО представители бизнеса поддержали референдум по новой Конституции
22:04, 23 февраля 2026
В СКО представители бизнеса поддержали референдум по новой Конституции
Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам
17:26, 12 февраля 2026
Референдум по проекту новой Конституции: глава ЦКР обратился к казахстанцам
Онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции – трансляция
12:02, 14 февраля 2026
Онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции – трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: