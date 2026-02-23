Казахстанцы могут узнать информацию о референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях

В Казахстане продолжается масштабная информационная работа в преддверии республиканского референдума: различные справочные и познавательные материалы о проекте новой Конституции размещаются и транслируются в местах, где ежедневно бывает множество казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В том числе в центрах обслуживания населения и медицинских учреждениях.

Информационные баннеры размещены во всех 322 фронт-офисах Госкорпорации "Правительство для граждан". Дополнительно видеоконтент транслируется на 3 тыс. дублирующих мониторах, что обеспечивает присутствие актуальной информации в залах ожидания и зонах обслуживания населения.

Выбор ЦОНов как одной из основных площадок объясняется их стабильной высокой посещаемостью: среднесуточно центры обслуживания населения принимают порядка 63 тысяч граждан.





Фото: gov.kz

Одновременно информирование расширяется и за счет медицинской инфраструктуры. В Казахстане насчитывается уже 545 медицинских учреждений, которые выполняют роль дополнительных точек распространения информации о новой Конституции и предстоящем референдуме для граждан страны.



Наибольшее количество медучреждений охвачено в городах республиканского значения: в Алматы – 76, в Шымкенте – 60, в Астане – 31. Среди областей заметный объем охваченной медицинской инфраструктуры приходится на Туркестанскую область – 45, Атыраускую область – 34 и Акмолинскую область – 32.



