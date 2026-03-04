В Атырау прошел гала-концерт "Жаңа Конституция – жарқын болашақ"

На мероприятии участники обменялись мнениями о будущем страны и предстоящих изменениях, приняли активное участие в обсуждении проекта Основного закона государства.

Среди них представители интеллигенции, молодежи, трудовых коллективов и общественных объединений, в общей сложности 2500 человек.

В ходе официальной части спикеры подробно остановились на вопросах усиления защиты прав человека, расширения участия граждан в принятии государственных решений, развития волонтерского движения, а также укрепления баланса ветвей власти и прозрачности государственного управления.

Своим взглядом на новый проект поделился представитель активной молодежи – композитор Бауыржан Актай. Он отметил, что вносимые изменения в Конституцию открывают новую страницу Справедливого Казахстана, где учитывается мнение каждого человека и надежно защищаются его права.

Фото: "Атырау-Акпарат" медиахолдингі

Особое внимание в выступлениях было уделено вопросам образования и науки как фундаменту устойчивого развития страны. В своей речи ректор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Саламат Идрисов подчеркнул: обновленная Конституция – новая эпоха для образования и науки.

"Закрепление в Основном законе принципов академической свободы и гарантии научного и технического творчества формирует прочную правовую основу для развития университетов и исследовательских центров. Это историческая возможность для научного сообщества внести системный вклад в реализацию национальных проектов и стратегических программ", – отметил руководитель вуза.

По его словам, закрепление обязательности базового образования и доступности высшего образования на конкурсной основе усиливает принцип равных возможностей и способствует формированию конкурентоспособного человеческого капитала.

Фото: "Атырау-Акпарат" медиахолдингі

Участники форума сошлись во мнении, что предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов справедливости, верховенства закона и равенства граждан перед ним. Председатель областного филиала партии Amanat Бейбит Мурзагалиев считает, что новый проект надо рассматривать не только как правовой документ, но и как стратегическую инвестицию в интеллектуальное будущее Казахстана.

"Признание образования и науки национальными приоритетами – это шаг к технологическому прорыву, устойчивой экономике и усилению роли труда как ключевой ценности общества", – сказал спикер.

Фото: "Атырау-Акпарат" медиахолдингі

Молодежный гала-концерт имеет большое значение для нашего региона: это свободная площадка, организованная в открытом формате. Такие мысли прозвучали в речи депутата молодежного маслихата Мадины Еркиновой и ее сестры – педагога Акерке Еркиновой.

"Сегодняшний выбор – основа нашего завтрашнего будущего. Мы, как представители молодого поколения, поддерживаем реформу Основного закона. Для нас важно быть уверенными в том, что Конституция надежно защищает права и свободы граждан", – сказала Мадина.

Программа сменялась эмоциональными выступлениями спикеров, молодежных лидеров и общественных деятелей, создавая живую атмосферу единства и созидательной энергии. Участники смогли задать вопросы спикерам, обменяться мнениями и выразить свою гражданскую позицию.

Фото: "Атырау-Акпарат" медиахолдингі

Выступили казахстанские исполнители Мейиржан Кабдолов, Нурболат Абдуллин (Nurbullin), BYTANAT и многие другие. Музыкальные номера стали символом единства, обновления и уверенности в будущем. Каждый аккорд, каждый взгляд и каждое слово подчеркивали главное: сила Казахстана – в людях, в их таланте, знаниях и стремлении строить справедливое общество.

А завершился концерт грандиозным финалом: исполнители и зрители вместе исполнили песню о родном Атырау, символизируя, что будущее страны создается здесь и сейчас. Праздничная энергия разлетелась по залу, оставив ощущение яркой надежды, вдохновения и уверенности в том, что новая Конституция — это прочный фундамент для нашего светлого и процветающего государства.