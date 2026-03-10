#Референдум-2026
События

Мощность тепловой системы Астаны выросла на 34%

мощность тепловой системы Астаны выросла, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:31 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В своей статье в газете "Вечерняя Астана" аким столицы Женис Касымбек отметил, что по поручению президента ведется системная работа по укреплению энергетической инфраструктуры города и обеспечению надежного теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

За последние два года благодаря вводу новых источников тепла мощность тепловой системы мегаполиса увеличилась на 34%. В результате текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Для дальнейшего укрепления тепловых мощностей ведется строительство новой газовой теплоэлектростанции "Тельмана". Также начата подготовка к расширению второй ТЭЦ и планированию следующей очереди ТЭЦ-3.

Кроме того, завершается газификация столицы. На сегодняшний день газом обеспечено 95% города, голубое топливо подведено к 14 жилым районам. В текущем году планируется довести этот показатель до 100%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
