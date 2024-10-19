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Аким Астаны рассказал о масштабном озеленении столицы

Астана, озеленение , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:31 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как идет работа по озеленению города, сообщает Zakon.kz.

По словам акима Астаны, сегодня, 19 октября 2024 года, в столице дополнительно озеленяли парк влюбленных, который расположен напротив ТРЦ Хан-Шатыр.

"Продолжаем озеленять нашу столицу! К примеру, возле данного ТРЦ также благоустроили два общественных пространства, хотя на их месте планировалось строительство торговых центров. Сегодня участие в озеленении парка приняли председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, депутаты, активисты и все неравнодушные жители города", – рассказал Женис Касымбек.
Астана, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:31

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким отметил, что в 2024 году в Астане высадят порядка миллиона деревьев, кустарников и сеянцев. Он добавил, что большую часть из запланированного уже высадили, в том числе в зеленом поясе столицы.

"Зеленые насаждения также высаживаем на территориях достопримечательностей, культурных, спортивных, образовательных и других объектов. В городе появилось больше зеленых зон. Также в этом году благоустройством охватили порядка 170 дворов и общественных пространств. Например, масштабно благоустроили и озеленили аллею Улытау, пр. Мангилик ел, Тауелсиздик, Туран, площадь "Қазақ елі", часть аллеи "Мынжылдык", сквер на аллее Жургенова, территорию старого вокзала и прилегающих к нему ул. Гете и Биржан сала", – написал Женис Касымбек.
Астана, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:31

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, по словам акима, идет благоустройство паркового кластера вдоль реки Есиль, в который входят набережная Акбулак, президентский парк и парк "Мира и Согласия". Также в мкр. Жагалау комплексно благоустроили 18 гектаров территории.

"Озеленением и благоустройством охватываем все районы города", – написал аким столицы.
Астана, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:31

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Астана, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:31

Фото: пресс-служба акимата Астаны

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