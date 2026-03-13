Казахстанцев снова порадовали из космоса

Фото: Instagram/olegmks

Казахстан сняли из космоса. В этот раз в объектив снова попало озеро Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Снимками 13 марта 2026 года поделился российский космонавт Олег Артемьев. Причем серия состоит из снимков, сделанных в разные периоды.

"Подготовил для вас подборку снимков красавца-Балхаша, запечатленного с борта МКС в разные годы. Какой снимок понравился больше всего?" – подписал пост космонавт. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Artemiev (@olegmks) Казахстанцы откликнулись в комментариях: Красота!

Thanks!

И снова любимый Казахстан и Балхаш! Трудно выбрать один снимок. Один лучше другого.

Привет из Казахстана.

Спасибо. Я из Балхаша.

Живу в 400 км от Балхаша, г. Караганда. Второй снимок – огонь. В феврале Артемьев выкладывал видео пролета МКС над Балхашом и тоже восхитил казахстанцев.

