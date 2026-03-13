#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
События

Казахстанцев снова порадовали из космоса

Балхаш из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 10:40 Фото: Instagram/olegmks
Казахстан сняли из космоса. В этот раз в объектив снова попало озеро Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Снимками 13 марта 2026 года поделился российский космонавт Олег Артемьев. Причем серия состоит из снимков, сделанных в разные периоды.

"Подготовил для вас подборку снимков красавца-Балхаша, запечатленного с борта МКС в разные годы. Какой снимок понравился больше всего?" – подписал пост космонавт.

Казахстанцы откликнулись в комментариях:

  • Красота!
  • Thanks!
  • И снова любимый Казахстан и Балхаш! Трудно выбрать один снимок. Один лучше другого.
  • Привет из Казахстана.
  • Спасибо. Я из Балхаша.
  • Живу в 400 км от Балхаша, г. Караганда. Второй снимок – огонь.

В феврале Артемьев выкладывал видео пролета МКС над Балхашом и тоже восхитил казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам
11:57, Сегодня
МВД выступило с важным обращением ко всем казахстанцам
Загадочную "птицу" снова запечатлели в космосе
11:35, 03 февраля 2026
Загадочную "птицу" снова запечатлели в космосе
"Одно из самых красивых озер в мире": Балхаш показали из космоса
12:26, 17 февраля 2026
"Одно из самых красивых озер в мире": Балхаш показали из космоса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: