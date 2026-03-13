Казахстанцев снова порадовали из космоса
Фото: Instagram/olegmks
Казахстан сняли из космоса. В этот раз в объектив снова попало озеро Балхаш, сообщает Zakon.kz.
Снимками 13 марта 2026 года поделился российский космонавт Олег Артемьев. Причем серия состоит из снимков, сделанных в разные периоды.
"Подготовил для вас подборку снимков красавца-Балхаша, запечатленного с борта МКС в разные годы. Какой снимок понравился больше всего?" – подписал пост космонавт.
Казахстанцы откликнулись в комментариях:
- Красота!
- Thanks!
- И снова любимый Казахстан и Балхаш! Трудно выбрать один снимок. Один лучше другого.
- Привет из Казахстана.
- Спасибо. Я из Балхаша.
- Живу в 400 км от Балхаша, г. Караганда. Второй снимок – огонь.
В феврале Артемьев выкладывал видео пролета МКС над Балхашом и тоже восхитил казахстанцев.
