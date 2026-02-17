"Одно из самых красивых озер в мире": Балхаш показали из космоса

Казахстанское озеро Балхаш сняли с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Завораживающими кадрами сегодня, 17 февраля 2026 года, поделился российский космонавт Олег Артемьев.

"Как выглядит одно из самых красивых озер в мире из космоса? Фантастически! Пролетаем Балхаш!" – подписал он видео.

Подписчики космонавта из Казахстана разделили его восторг и поблагодарили за эти кадры:

Фантастика!

И родной Капчагай здесь.

Любимый Казахстан! Спасибо!

Сразу узнал Балхаш родненький, и музыка Зацепина из "Тайны третьей планеты" в тему.

Олег, спасибо Вам, это наш Балхаш.

Когда смотришь сверху, озеро похоже на лик мужчины, это красиво и неповторимо.

Привет из Казахстана в МКС.

Озеро Балхаш – одно из крупнейших в Казахстане. Главная его особенность заключается в разной минерализации его воды: западная его часть соленая, восточная – пресноводная. Озеро Балхаш расположено на территории Карагандинской, Алматинской и Жамбылской областей. Раньше жители Балхаша называли его Белым морем и загадочным озером.

