"Одно из самых красивых озер в мире": Балхаш показали из космоса
Фото: Instagram/olegmks
Казахстанское озеро Балхаш сняли с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.
Завораживающими кадрами сегодня, 17 февраля 2026 года, поделился российский космонавт Олег Артемьев.
"Как выглядит одно из самых красивых озер в мире из космоса? Фантастически! Пролетаем Балхаш!" – подписал он видео.
Подписчики космонавта из Казахстана разделили его восторг и поблагодарили за эти кадры:
- Фантастика!
- И родной Капчагай здесь.
- Любимый Казахстан! Спасибо!
- Сразу узнал Балхаш родненький, и музыка Зацепина из "Тайны третьей планеты" в тему.
- Олег, спасибо Вам, это наш Балхаш.
- Когда смотришь сверху, озеро похоже на лик мужчины, это красиво и неповторимо.
- Привет из Казахстана в МКС.
Озеро Балхаш – одно из крупнейших в Казахстане. Главная его особенность заключается в разной минерализации его воды: западная его часть соленая, восточная – пресноводная. Озеро Балхаш расположено на территории Карагандинской, Алматинской и Жамбылской областей. Раньше жители Балхаша называли его Белым морем и загадочным озером.
Озеро Балхаш – это не только летний отдых. Зимой там тоже есть чем заняться. Об этом Zakon.kz писал здесь.
