#Казахмыс
События

"Одно из самых красивых озер в мире": Балхаш показали из космоса

озеро Балхаш из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 12:26 Фото: Instagram/olegmks
Казахстанское озеро Балхаш сняли с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Завораживающими кадрами сегодня, 17 февраля 2026 года, поделился российский космонавт Олег Артемьев.

"Как выглядит одно из самых красивых озер в мире из космоса? Фантастически! Пролетаем Балхаш!" – подписал он видео.

Подписчики космонавта из Казахстана разделили его восторг и поблагодарили за эти кадры:

  • Фантастика!
  • И родной Капчагай здесь.
  • Любимый Казахстан! Спасибо!
  • Сразу узнал Балхаш родненький, и музыка Зацепина из "Тайны третьей планеты" в тему.
  • Олег, спасибо Вам, это наш Балхаш.
  • Когда смотришь сверху, озеро похоже на лик мужчины, это красиво и неповторимо.
  • Привет из Казахстана в МКС.

Озеро Балхаш – одно из крупнейших в Казахстане. Главная его особенность заключается в разной минерализации его воды: западная его часть соленая, восточная – пресноводная. Озеро Балхаш расположено на территории Карагандинской, Алматинской и Жамбылской областей. Раньше жители Балхаша называли его Белым морем и загадочным озером.

Озеро Балхаш – это не только летний отдых. Зимой там тоже есть чем заняться. Об этом Zakon.kz писал здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
