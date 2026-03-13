Памятная дата – 13 марта: казахстанцы вспомнили о страшных последствиях коронавируса

Шесть лет назад 13 марта в Казахстане был официально зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Глава правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Эрик Байжунусов на своей странице в Facebook напомнил подписчикам, чем запомнилось 13 марта для Казахстана.

"Ровно шесть лет назад в этот день в Казахстане был официально зарегистрирован первый случай коронавируса. Первым пациентом стал наш гражданин, вернувшийся из Германии, и вирус пошел по всей стране". Эрик Байжунусов

По его словам, за три года переболели 1 498 668 человек, из которых 19 071 умерли.

"Официально пандемия у нас завершилась 9 мая 2023 года, и это глубоко символично, не так ли? Это действительно была мировая война с вирусом. Мы выстояли и победили". Эрик Байжунусов

Также Эрик Байжунусов отметил, что, исполняя свой долг, более 200 медиков погибли. Среди них были и его коллеги.

"Во время карантина единственным способом общения был телефон. "Да не помогают эти лекарства, от них только хуже! Надо что-то другое найти!" – кричал в телефон, задыхаясь от кашля, Иван Ли. "Да ничего, справлюсь, надеюсь", – говорил Айдар… Эти имена могу перечислять долго, все они хотели жить, но вирус оказался сильней. Сколько хорошего они могли бы еще сделать… Даже на похороны не смогли попасть". Эрик Байжунусов

Он привел пример из словаря, что слово "героизм" значит способность совершать выдающиеся по своей смелости и самоотверженности подвиги, рискуя собственной жизнью ради спасения других или ради высших целей.

"Стало быть, все они герои. А остальные? Которые месяцами не выходили из инфекционных больниц, выезжали на вызовы, лечили на дому? Сами заражались, там же лечились и продолжали работать. Да, это была война. Наверное, не ошибусь, если скажу, что эта пандемия так или иначе зацепила каждую семью. Даже спустя три года мы все еще ощущаем ее последствия. И только самоотверженный труд медиков не позволил вирусу забрать больше жизней. Разве не так? И только благодаря им миру удалось победить пандемию, разве это можно забывать?" Эрик Байжунусов

По словам Эрика Байжунусова, более 15 млн человек погибли в мире – население целой страны. Человечество, забывшее о вирусах и эпидемиях, самоуверенно без оглядки жившее почти 100 лет, вдруг поняло, насколько оно уязвимо и беспомощно перед лицом микробов. И насколько важно принимать совместные усилия для разработки необходимой вакцины.

"Вспомните, как мы требовали, ругались и бежали в поликлиники, чтобы получить заветную прививку. А мы вообще сделали выводы? Извлекли ли уроки? Нет, не только медицина, а все мы – уцелевшие и выжившие? Мне кажется, нет. Мы все так же беспечны. Появляются новые вирусы, новые болезни и опять в соседних странах. И вроде как ничего сложного: маски, санитайзеры, вакцинация, однако мы все так же надеемся на наш извечный "құдай сақтасын!" и продолжаем рисковать своим здоровьем и жизнью. Взять хотя бы сегодняшнюю вспышку кори". Эрик Байжунусов

13 марта – день памяти. Глава правления НЦОЗ Министерства здравоохранения РК считает, что нужно "застолбить" навечно эту дату и напоминать каждому о пережитом.

В комментариях под публикацией казахстанцы рассказали свои истории, пережитые в пандемию коронавируса:

Согласна. Я помню, в каком шоке была, когда узнала, что наша знакомая врач умерла от коронавируса. Муж врач, сын врач в городской больнице. Работал в то время в приемном покое и, видимо, оттуда принес коронавирус, заразил маму. Ее похоронили без них. Как раз закрыли больницу, медиков не выпускали. Представляете, они не смогли похоронить свою мать, жену. Мы издалека провожали ее, близко не подпускали. В то время хоронили в этих мешках, хлоркой посыпали. Жуть. А в Калкаманской больнице помните главврач умер. Профи. Нужно памятник медикам нашим сделать. Не одного врача, а группу. Как в парке 28 панфиловцев. Рахмет им большой за самоотверженность.

У меня была плановая операция 17 марта в 12 больнице, а потом объявили, что город закрывается и все пригородные пациенты должны выписаться. Все отделение опустело. Нас осталось человек 10. Я помню, как ходила по почти пустым коридорам больницы. Через пять дней меня выписали, а через несколько дней всю больницу вместе с врачами закрыли на карантин, обнаружив ковид. Страшное время было. Люди боялись людей.

Я гостила у дочери в Астане, заразил нас водитель зятя. Мы с дочерью попали в больницу, когда стало хуже. Пятеро детей оставались с зятем, через двое суток он попал в реанимацию. Врачи спасли его. Мы выписались и молились, плакали, чтобы он выжил. После больницы мать его забрала к себе, мол, нужен особый уход. Дальше она обвинила нас, что мы наслали порчу. Он не вернулся. Поверил матери и оставил пятерых детей, младшей был годик. Она его ждала два года. Мы с отцом перевезли ее с детьми в Алматы. Сейчас мы вдвоем с детьми остались. Отец не выдержал и умер через два месяца после ее переезда. Мы не умерли, но столкнулись с клеветой и предательством.

Автор, спасибо за пост! Очень важный и нужный! Низкий поклон людям в белых халатах, их труд и преданность профессии вызывает уважение! Как бы не критиковали медицину Казахстана, все равно спасают и лечат именно они! Дай Аллах им здоровья, сил и терпения! Как и везде есть проблемы, но несмотря на трудности, они верны клятве Гиппократа и выполняют свою работу!

Светлая память ушедшим. Соболезнование родным и близким. Спасибо всем медикам, кто был на этой страшной войне, спасая заболевших.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова 20 февраля 2026 года на брифинге рассказала о распространении подвариантов COVID-19 и уровне заболеваемости в стране.