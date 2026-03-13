Доллар слегка подешевел на торгах 13 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,29 тенге, снизившись на 0,02 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,12 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,33 тенге (-0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,1-493,2 тенге, евро – по 563,1-568,8 тенге, рубли – по 6,07-6,21.
Мировые цены на нефть растут 13 марта.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,41 доллара, составила 100,05 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,71 доллара – до 95,02 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 марта, можно здесь.