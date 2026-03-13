#Референдум-2026
Финансы

Доллар слегка подешевел на торгах 13 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:50 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,29 тенге, снизившись на 0,02 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,12 тенге (-0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,33 тенге (-0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,1-493,2 тенге, евро – по 563,1-568,8 тенге, рубли – по 6,07-6,21.

Мировые цены на нефть растут 13 марта.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,41 доллара, составила 100,05 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,71 доллара – до 95,02 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,68 тенге, евро – 568,23 тенге, рубля – 6,2 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
