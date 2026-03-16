В Астане подвели итоги работы коалиции в поддержку исторического референдума

В столичной Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялась итоговая встреча городской коалиции под лозунгом "Халықтық Конституция", сообщает Zakon.kz.

Напомним, 15 марта в стране прошел исторический референдум, на котором казахстанцы проголосовали за принятие новой Конституции. После подведения итогов голосования глава государства на встрече с молодежью отметил: "Новая Конституция – это опора Независимости и суверенитета". Эти слова стали главным ориентиром нашего государственного курса.

Как пишет пресс-служба столичного акимата со ссылкой на Общенациональную коалицию "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!", жители Астаны в этот исторический момент также проявили исключительное единство и полностью поддержали судьбоносное решение.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Городской штаб коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана" в течение последнего месяца проделал большую разъяснительную работу среди населения о значимости конституционных реформ, провели более тысячи встреч для почти миллиона человек.

Мероприятия охватили все основные социально-профессиональные группы населения столицы, включая представителей системы образования и науки, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, IT-сектора, культуры и искусства, спорта, сферы информации и связи, государственных служащих, а также жителей города.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Благодаря этому кропотливому труду общественность столицы – трудовые коллективы и предприниматели, интеллигенция и энергичная молодежь – проявила высокую активность на референдуме.

На мероприятии в столичной филармонии подвели итоги работы городской коалиции.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

О результатах проделанной работы и историческом значении для страны принятия новой Конституции рассказали депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым и Марат Башимов, председатель Астанинского городского штаба коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана" Ерлан Каналимов. На сцене также выступили исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии AMANAT Мухаммед Болысбек, председатель Астанинского городского филиала партии "Ауыл" Улан Абдыханов, заместитель председателя Астанинского городского филиала Народной партии Казахстана Анар Дукенбаева, председатель женского крыла "Ақ жол арулары" партии "Ак жол" по г. Астане Балауса Смагулова, председатель Астанинского городского филиала партии "Respublica" Чингиз Тусипбаев, депутат маслихата столицы, председатель молодежного крыла "Жастар рухы" партии AMANAT Арсланбек Магзум, лидер молодежного движения "Жаңа адамдар", общественный активист Асем Баденова.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Официальная часть продолжилась концертной программой, где выступили заслуженный деятель Казахстана Улыкпан Жолдасов, обладательница медали "Ерен еңбегі үшін" Фарида Жолдасова, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева, ансамбль современного танца "Alem", ансамбль "Жошы", победитель проекта "The Voice Qazaqstan" Куралай Мейрамбек и другие артисты.