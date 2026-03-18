В Усть-Каменогорске День национальной одежды отметили модным показом

В Усть-Каменогорске в рамках декады Наурызнама ярко и со вкусом отметили День национальной одежды. В Maxi Mall прошел показ мод "Біз, біртұтас Қазақстан халқы", который стал настоящим диалогом между традицией и современностью. Мероприятие собрало более двух тысяч устькаменогорцев.

На подиуме были представлены коллекции местных дизайнеров и мастеров, где национальный стиль предстал не как музейный экспонат, а как живая, актуальная часть повседневной жизни. Зрители увидели, как традиционные элементы казахского костюма легко и естественно вписываются в современные образы – от элегантных деловых комплектов до удобной городской одежды.

Фото: пресс-центр ВКО

Сегодня национальная одежда – это уже не только праздничный наряд. Это стиль, который становится универсальным: удобным, функциональным, выразительным. Он органично сочетается с современными тканями, кроем и ритмом жизни, сохраняя при этом свою глубину и смысл.

Особую атмосферу вечеру придали выставка изделий и аксессуаров, концертная программа и конкурс на лучший национальный образ. Участники представили самые разные интерпретации – от бережно сохраненных традиционных костюмов до смелых авторских решений, включая семейные и детские образы.

В последние годы интерес к казахстанской моде заметно растет и за пределами страны. Все чаще дизайнеры обращаются к национальному коду, переосмысливая его и делая понятным мировой аудитории. И именно такие события показывают: традиции не уходят в прошлое – они меняются вместе с обществом, оставаясь его основой и вдохновением.

Праздник в Усть-Каменогорске стал наглядным примером того, как культура может быть современной, стильной и по-настоящему близкой каждому.