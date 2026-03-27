Разогнался до 151 км/ч: казахстанский блогер поплатился за рискованное видео
Известно, что казахстанец на трассе Челябинск – Новосибирск разогнался до 151 км/ч при разрешенных 100.
Превышение – +51 км/ч. В итоге на него составили протокол и выписали штраф 20 МРП – это 86,5 тысячи тенге.
Ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Судя по комментариям пользователей, в первую очередь удивило превышение скорости. Назвав Асташкина "так себе пиарщиком", некоторые призвали оштрафовать нарушителя и ужесточить правила ПДД.
В целом, как отмечено в публикации издания Qazaqstan Media, за два месяца в Северо-Казахстанской области зафиксировали 58 ДТП.
В них погибли десять человек, травмы получили еще 72. Причинами таких аварий в основном становятся превышение скорости, сотовые телефоны и рискованные обгоны.
"Всего за это время пресекли более 33 тысяч нарушений и задержали 144 нетрезвых водителя".Пресс-служба ДП СКО
Чуть ранее мы рассказывали, что лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы. Чем закончились безумные гонки, можно узнать по этой ссылке.