#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Разогнался до 151 км/ч: казахстанский блогер поплатился за рискованное видео

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Петропавловске к административной ответственности привлекли блогера Кирилла Асташкина, известного под ником Karamba. Как оказалось, на рекламное видео, которое должно было привлечь клиентов в салон автоаксессуаров, обратили внимание полицейские, сообщает Zakon.kz.

Известно, что казахстанец на трассе Челябинск – Новосибирск разогнался до 151 км/ч при разрешенных 100.

Превышение – +51 км/ч. В итоге на него составили протокол и выписали штраф 20 МРП – это 86,5 тысячи тенге.

Ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Судя по комментариям пользователей, в первую очередь удивило превышение скорости. Назвав Асташкина "так себе пиарщиком", некоторые призвали оштрафовать нарушителя и ужесточить правила ПДД.

В целом, как отмечено в публикации издания Qazaqstan Media, за два месяца в Северо-Казахстанской области зафиксировали 58 ДТП.

В них погибли десять человек, травмы получили еще 72. Причинами таких аварий в основном становятся превышение скорости, сотовые телефоны и рискованные обгоны.

"Всего за это время пресекли более 33 тысяч нарушений и задержали 144 нетрезвых водителя".Пресс-служба ДП СКО

Чуть ранее мы рассказывали, что лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы. Чем закончились безумные гонки, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: