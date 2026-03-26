События

Лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы: чем это закончилось

Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы привела статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД). Так, за три дня на дорогах города их было выявлено более 5 тысяч, сообщает Zakon.kz.

К примеру, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления.

Еще 369 человек управляли автомобилями без документов.

"На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", – добавили в ДП.

Кроме того, были пресечены факты опасного вождения, в том числе случаи ночных гонок: зафиксировано более 2 тысяч фактов превышения скоростного режима.

Правоохранители отмечают, что отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях, формируя ложное ощущение безнаказанности.

"Так, один из резонансных случаев произошел на проспекте аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток".Пресс-служба ДП Алматы

В заключительной части обращения полиции идет очередное предупреждение к водителям строго соблюдать ПДД.

Также мы рассказывали, что в Кызылорде арестовали 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование полиции об остановке и попытался скрыться на автомобиле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
