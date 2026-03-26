Лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы: чем это закончилось
К примеру, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления.
Еще 369 человек управляли автомобилями без документов.
"На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", – добавили в ДП.
Кроме того, были пресечены факты опасного вождения, в том числе случаи ночных гонок: зафиксировано более 2 тысяч фактов превышения скоростного режима.
Правоохранители отмечают, что отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях, формируя ложное ощущение безнаказанности.
"Так, один из резонансных случаев произошел на проспекте аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток".Пресс-служба ДП Алматы
В заключительной части обращения полиции идет очередное предупреждение к водителям строго соблюдать ПДД.
