Новый бренд LEPAS выходит на рынок Казахстана вместе с Orbis Auto

Автомобильный рынок Казахстана только успевает перевести дух, и вот уже новый игрок. Речь о LEPAS – амбициозном проекте в составе Chery Holding Group, официально выходящем на рынок страны в партнерстве с Orbis Auto. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Начнем с того, что это не очередной бренд в линейке. С его появлением портфель Orbis Auto разрастается до внушительных девятнадцати марок. О выходе LEPAS на рынок Казахстана заявили на главной сцене индустрии – Пекинском автосалоне.

Подписание дистрибьюторского соглашения состоялось 27 апреля 2026 года в рамках Пекинского международного автосалона – площадки, где традиционно формируются тренды отрасли.

Документ закрепили генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова и CEO LEPAS Чжай Сяобин, обозначив тем самым не только старт продаж, но и начало системного присутствия бренда в Казахстане, а именно: с поставками, дилерской сетью и полноценной сервисной инфраструктурой.

Фото: Lepas Global

"Казахстан является для нас одним из стратегически важных рынков в регионе. Местные потребители проявляют растущий интерес к современным, технологичным автомобилям, и мы уверены, что три модели LEPAS – L4, L6 и L8 – будут хорошо восприняты на рынке. В перспективе LEPAS совместно с Orbis Auto продолжит расширение модельного ряда с учетом запросов казахстанского рынка, предлагая более широкий выбор автомобилей, объединяющих выразительный дизайн и современные технологические решения", – рассказал Чжай Сяобин.

Отдельного внимания заслуживали человекоподобный робот AIMOGA и робот-собака, представленные на автошоу. Они добавили мероприятию технологичности и наглядно показали, как инновации уже сегодня формируют будущее.

Новичок без разгона

LEPAS не тратит время на разведку, он выходит сразу в полном составе. В фокусе три кроссовера разных сегментов: компактный L4, среднеразмерный L6 и флагманский L8. У каждого свой характер и сценарий, но все они играют по одним правилам: смелый дизайн, технологичная начинка и гибкость, которая подстраивается под ритм современного водителя.

Особенность линейки – это вариативность силовых установок. Покупателям предложат классические бензиновые версии, гибриды и полностью электрические модификации. При этом электромобили не являются производными от ДВС-версий, они получили отличающуюся фронтальную часть и визуально выделены в отдельное направление, сохраняя при этом общую архитектуру моделей.

Фото: Lepas Global

Наше знакомство с подзаряжаемым гибридом L6 (PHEV) не ограничилось коротким кругом по парковке. Маршрут прошел из города Уси до Уху, а затем продолжился на тестовой площадке, где автомобиль показал себя уже в более "экстремальных" условиях.

Автомобиль цепляет с первого взгляда за счет стильного, выверенного дизайна, а внутри встречает аккуратным, продуманным салоном, где приятно находиться не только водителю, но и пассажирам.

Отдельно стоит отметить эргономику: управление интуитивное, к машине не нужно "привыкать". Она говорит с водителем на одном языке. И конечно, один из самых ярких элементов, который нас привлек, – вертикальный экран с сенсорной панелью. Помимо того, что он эффектно выглядит, действительно удобен в повседневном использовании.

Фото: Lepas Global

Платформа будущего

Технической основой автомобилей стала интеллектуальная платформа LEX, разработанная Chery Holding Group.

На пресс-конференции мы задали вопрос о том, что многие покупатели по-прежнему с осторожностью относятся к новым автомобильным брендам. В связи с этим мы уточнили, какие конкретные меры принимаются для формирования доверия к марке, особенно в части сервисного обслуживания и системы послепродажной поддержки. Ответ нам дала генеральный директор автомобильной группы Orbis Auto Динара Искакова.

"Сегодня цена уже не является ключевым фактором при выборе автомобиля. На рынке Казахстана представлено большое количество брендов из КНР, и конкуренция сместилась в сторону качества продукта и уровня сервиса. Производители активно развиваются, прислушиваются к обратной связи клиентов и последовательно совершенствуют свои автомобили". Динара Искакова

Фото: Lepas Global

Также она отметила, что взаимодействие с клиентом не заканчивается в момент продажи. Долгосрочные отношения формируются через развитую дилерскую сеть, доступность запасных частей и прозрачную, понятную гарантийную поддержку.

"Ключевой принцип – простота и ясность для клиента. Он должен быстро получать ответы на свои вопросы и быть уверенным в качестве сервиса. Сегодня в нашем портфеле 67 дилерских центров, и развитие сети LEPAS будет опираться на эту инфраструктуру и накопленный опыт. Мы давно работаем на рынке и четко понимаем: продажи формируются не ценой, а доверием, которое строится через стабильный сервис и качественное обслуживание", – отметила генеральный директор Orbis Auto.

ДНК бренда: скорость, прыжок, страсть

Само название LEPAS раскрывает философию марки через три ключевых образа.

Leopard символизирует динамику, силу и визуальную выразительность, лежащую в основе дизайнерской концепции.

Leap говорит о стремлении к развитию, технологическому лидерству и выходу за пределы привычного.

Passion добавляет эмоциональный слой, то, что превращает автомобиль из средства передвижения в объект желания.

Фото: Lepas Global

Таким образом, приход LEPAS – это не локальное событие, а часть более широкой трансформации рынка. Казахстан получает не просто еще один бренд, а нового участника технологической гонки, готового предложить альтернативу в сегменте современных кроссоверов. И, судя по старту, этот участник намерен двигаться быстро.