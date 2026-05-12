События

Tesla Cybertruck Службы госохраны "засветился" в Туркестане – что об этом известно

Фото: Instagram/sgork_official
Tesla Cybertruck заметили на дорогах Туркестана казахстанцы. В Службе государственной охраны (СГО) ответили на возникшие вопросы, сообщает Zakon.kz.

Это авто – командно-штабная машина (КШМ) Службы государственной охраны РК, которую впервые задействовали в рамках проведения неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане.

"Данная КШМ предназначена для руководства подразделениями, связи и координации действий в не подготовленных для этого районах/регионах, а также на отдельных участках в ходе проведения крупных общественно-политических мероприятий с участием охраняемых лиц", – говорится в сообщении.

Комментируя рассуждения казахстанцев о том, сколько бюджетных средств потратили на это авто, в СГО заявили: "Данный автомобиль передан СГО РК отечественным бизнесменом на безвозмездной основе".

В конце 2025 года соцсети облетели кадры из Алматы с Tesla Cybertruck с символикой ДЧС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили покупку суперкара для нужд спасателей города. Позже стало известно, во сколько обошлось местному бюджету приобретение авто.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
