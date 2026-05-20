Бизнес-крыло AMANAT встретилось с IT-сообществом

В Астане, на площадке Международного центра Искусственного интеллекта Alem.ai, состоялась встреча Предпринимательского крыла партии AMANAT с представителями IT-сообщества и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие объединило депутатов Мажилиса, руководство заинтересованных государственных органов, глав ведущих технологических компаний, представителей банковского сектора, телекоммуникационных операторов и IT-предпринимателей. Всего порядка 440 человек. Во встрече принял участие заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, посредством ВКС были подключены регионы. Участники обсудили перспективы совместной работы по развитию цифровизации, ИИ и формированию современной цифровой экономики Казахстана.

В своем выступлении спикер Мажилиса, Ерлан Кошанов отметил, что сегодня государством уделяется приоритетное внимание цифровизации и повсеместному внедрению инструментов ИИ. Это должно обеспечить рывок в прогрессивном развитии страны и кардинально повысить качество жизни всех казахстанцев. Для этого создается необходимая инфраструктура, модернизируется законодательство, обеспечивается приток инвестиций в IТ-отрасль. И на текущем этапе для достижения наилучшего результата особую важность играет координация усилий всех заинтересованных сторон.

Фото: Талгат Таныбаев





"Сегодня перед нами стоит амбициозная, но абсолютно достижимая задача – в течение трех лет Казахстан должен стать полноценным цифровым государством. Это не просто цель – это стратегический ориентир, заданный главой государства. Очевидно, что усилий одного лишь профессионального сообщества здесь недостаточно. Важно партнерство. Партнерство между депутатами, государственными органами и самой отраслью. Поэтому мы и дальше должны объединять наши усилия, чтобы построить Казахстан, который станет символом прогресса, технологий и новых возможностей для каждого", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса особо отметил, что сегодня депутатами совместно с IТ-сообществом разработаны ключевые для цифровой модернизации законы – Цифровой кодекс, "Об искусственном интеллекте" и другие. Это документы, учитывающие самые современные глобальные тренды и задающие конкретные правила цифрового будущего страны с учетом интересов государства, бизнеса и граждан. Более того, депутаты постоянно работают над совершенствованием национального законодательства по цифровизации и всегда открыты для диалога.

Фото: Талгат Таныбаев

Ерлан Кошанов также остановился на достигнутом плодотворном сотрудничестве депутатов, госорганов и IT-сферы, которое позволяет системно и оперативно переводить инициативы IT-отрасли с языка разработчиков на язык конкретных государственных решений. В качестве примера он привел совместную работу по повышению цифровой грамотности населения, которая реализуется во всех регионах с особым акцентом на представителей старшего поколения и молодежь. В рамках данной инициативы уже тысячи семей по всей стране прошли обучение по использованию сервиса "Социальный кошелек" и повышению навыков дополнительного заработка в Интернете. В сельской местности при участии отрасли открываются районные IT-хабы. На сегодня только в Северо-Казахстанской области открыто 14 районных IT-хабов. Это дает сельской молодежи доступ к образовательной среде и возможностям для запуска и развития стартапов на местах. Это хорошие примеры совместной работы, которую надо только расширять.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что по итогам 2025 года экспорт IT-услуг Казахстана превысил 1,1 млрд долларов США, подчеркнув высокий потенциал дальнейшего роста отрасли. Он также озвучил ряд предложений по развитию цифровой экономики, включая внедрение офтейк-контрактов на цифровые решения, устранение налоговых барьеров между различными режимами налогообложения, развитие механизмов государственно-частного партнерства и другие.

Фото: Али Галым

Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев акцентировал внимание на необходимости усиления роли частного IT-бизнеса в цифровой трансформации страны, внедрении системы независимой оценки цифровых компетенций и международной сертификации IT-специалистов, а также предложил запустить "Цифровой пакет для МСБ" с готовыми цифровыми сервисами и мерами поддержки внедрения AI-решений для бизнеса.

В свою очередь генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев презентовал создание креативного центра "Amanat Hub". Данный хаб будет общенациональной площадкой поддержки креативных идей, вайбкодеров, IT-талантов, направленная на вовлечение молодых граждан в развитие цифрового будущего Казахстана. Председатель правления АО "Kaspi.kz" Михаил Ломтадзе отметил важность формирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры и партнерства банковского сектора с государством. Генеральный директор ТОО "Freedom Telecom Operations" Кайрат Ахметов поднял вопрос модернизации системы управления радиочастотным спектром для ускоренного внедрения 5G и IoT-решений. Основатель IT-компании "Innoforce" Ханат Нурекенов рассказал о механизмах привлечения частного капитала в Smart City-проекты и развитии цифровых решений для городской среды. Руководитель inDrive в Казахстане Арай Бекембаев затронул вопросы платформенной занятости и совершенствования регулирования цифровых платформ.

Фото: Али Галым

Кроме того, президент Казахстанской Ассоциации IT-компаний Айымгуль Абилева акцентировала внимание на необходимости формирования сбалансированной правоприменительной практики и создания благоприятных условий для развития IT-предпринимательства.

По итогам встречи участники договорились об усилении совместной работы депутатов Мажилиса Парламента, государственных органов и IT-сообщества по созданию в стране наилучших условий для развития цифровизации и ИИ.