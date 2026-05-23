Партия "Ауыл" провела международный фестиваль по овцеводству

Западно-Казахстанская область стала центром притяжения для специалистов аграрного сектора. Здесь при организации акимата Западно-Казахстанской области и партии "Ауыл" прошел масштабный Второй международный фестиваль "AUYL INVEST FEST Овцеводство 2.0", сообщает Zakon.kz.

Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно: Приуралье исторически считается родиной знаменитой едильбаевской породы овец.

Фестиваль объединил традиции и передовые технологии, собрав на одной площадке ведущих отраслевых экспертов из США, Китая, Венгрии, Монголии и Татарстана.

Главным событием фестиваля стал международный форум "AUYL INVEST FEST. Овцеводство 2.0", который прошел в Доме дружбы города Уральска. В ходе форума обсуждались вопросы модернизации агропромышленного комплекса, перехода от сырьевой модели к цифровым экосистемам и переработки продукции.

Важность защиты интересов региона и государственной поддержки местных сельхозтоваропроизводителей особо подчеркнул аким ЗКО Нариман Турегалиев.

"Западно-Казахстанская область гордится своей историей животноводства. Потенциал развития племенного овцеводства в регионе огромен. Мы активно поддерживаем внедрение современных научных подходов и селекционно-племенную работу. Наша цель – создать все условия для того, чтобы фермеры ЗКО могли уверенно наращивать объемы производства и выходить на новые экспортные рынки", – сказал аким области.

"Овцеводство для Казахстана – это не просто одна из отраслей экономики, это наше историческое наследие и основа продовольственной безопасности. Сегодня перед нами стоит задача поднять отрасль с исключительно сырьевого направления на высокотехнологичный и цифровой уровень. Этот фестиваль стал эффективной площадкой для привлечения инвестиций и продвижения отечественного АПК на международной арене", – отметил в своем приветственном слове к участникам фестиваля депутат Мажилиса, председатель Комитета по аграрным вопросам, председатель партии "Ауыл" Серік Егізбаев.

Фестиваль стал масштабным культурно-массовым событием, объединившим жителей и гостей города. В рамках мероприятия были представлены достижения в сфере овцеводства и организована выставка племенного скота. Кроме того, прошли кулинарные конкурсы, популяризирующие национальную кухню, где известные шеф-повара представили авторские блюда из баранины и ягнятины.

Особое внимание на празднике было уделено моде и ремесленному искусству. Состоялся показ одежды из овечьей шерсти и натуральной кожи, в рамках которого публике были представлены современные коллекции в национальном стиле.

Программа фестиваля также была направлена на популяризацию национальных ценностей. Гости смогли посетить выставку казахских пород собак – тазы и тобет, а также принять участие в этноспортивных состязаниях, таких как стрельба из лука, асык ату, тогызкумалак и кошкар котеру. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония проводов студенческих молодежных отрядов.

Завершился фестиваль праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

По мнению организаторов, "AUYL INVEST FEST. Овцеводство 2.0" дал мощный импульс развитию овцеводства в Казахстане и открыл новые возможности для международного сотрудничества.