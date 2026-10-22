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События

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:09 Фото: пресс-служба акимата СКО
В преддверии Дня Республики и в год 35-летия Независимости Казахстана в Северо-Казахстанской области открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей.

Повышение качества и доступности медицинской помощи в сельской местности – одна из приоритетных задач, поставленных главой государства.

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане развивают медицинскую инфраструктуру и укрепляют первичное звено. Очередным шагом в этой работе стало открытие новой поликлиники в селе Бесколь Северо-Казахстанской области.

Учреждение рассчитано на приём около 250 человек в сутки. В торжественном открытии приняли участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы села Северо-Казахстанской области развивались, укрепляли свою социальную инфраструктуру и становились еще более комфортными для жизни. За последние три года построено и модернизировано 50 медицинских объектов, из них 46 объектов первичной медико-санитарной помощи, которая позволила обеспечить доступом к качественным медицинским услугам тысячи жителей нашей области. Для нас это не просто новое здание, а реальная возможность повысить доступность медицинской помощи для наших жителей", – отметил глава региона.

На строительство поликлиники из Национального фонда выделили 5 млрд тенге. Здание возвели за один год. По словам министра, за последние пять лет в стране построили более 1200 медицинских объектов, из них 655 – в сельской местности.

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата СКО

"В этом году мы завершаем работу по модернизации 32 районных больниц. Параллельно Глава государства поручил Правительству начать масштабную стройку в целом социальных объектов, в том числе с акцентом на систему здравоохранения. Сегодня 56 объектов системы здравоохранения уже находятся в активной фазе строительства, в трехлетнем бюджете заложены средства более чем на 70 объектов", – сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Новая поликлиника позволит сделать медицинскую помощь доступнее для жителей района. В этом году коллектив пополнился 16 врачами, 12 из которых – молодые специалисты. Для учреждения также закупили современное диагностическое оборудование.

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Из оборудования у нас будет высококлассный УЗИ-аппарат на сокращение инфаркта миокарда, после нагрузки будем сразу делать ЭХО. Это замечательное оборудование, по которому мы будем сразу уже определять дальнейшую тактику обследования и давать направление к узким специалистам. Также у нас есть электросонограмма, которую будем уже в дневное время в обеденный сон или с утра проводить импульсацию коры головного мозга, потому что пациентов достаточно много, которые страдают эпилепсией и синдромами", – добавил директор Кызылжарской центральной районной больницы Смаил Сатин.

Жители района отмечают значимость открытия нового медицинского учреждения.

В СКО открылась новая поликлиника для 40 тысяч сельских жителей, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:09

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Все сделано отлично. Внутри установлено столько нового оборудования и аппаратуры. Так сельская медицина и выходит на новый уровень. Наша поликлиника – одно из подтверждений этого. От имени жителей района выражаю благодарность, мы довольны новым медицинским учреждением", – поделился житель села Уәлихан Қаражігітіов.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены. Предстоит получить лицензию и оформить необходимые разрешительные документы. После завершения всех процедур поликлиника начнет принимать первых пациентов. Жители Кызылжарского района смогут проходить обследования и получать необходимую медицинскую помощь, в том числе у профильных специалистов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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