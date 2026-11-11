В Казахстане стартуют продажи новых BMW X5 и BMW 7 серии

BMW Kazakhstan в составе Astana Motors открывает предзаказ на две ключевые новинки бренда. С 14 ноября новый BMW X5 и флагманский седан BMW 7 серии будут представлены в официальных дилерских центрах Алматы и Астаны, а в декабре – во всех официальных дилерских центрах BMW по Казахстану.

Стоимость BMW X5 начинается от 63 637 511 тенге, BMW 7 – от 81 711 570 тенге.

"Модели представляют разные грани современной роскоши BMW. Кроссовер X5 сочетает простор полноразмерного Sports Activity Vehicle с фирменной управляемостью. А флагманский седан 7-й серии раскрывает представительский характер марки и задает высокий стандарт роскоши в поездках. Их объединяют цифровые технологии нового поколения, широкие возможности персонализации и внимание к комфорту водителя и пассажиров", – отметил директор дистрибуции BMW в Казахстане Бауржан Абенов.

BMW X5 – новый уровень признанного эталона

В 1999 году BMW создал сегмент Sports Activity Vehicle, предложив клиентам новый формат премиального автомобиля – модель X5. Новое, пятое по счету, поколение модели с заводским индексом G65 продолжает эту историю с полностью обновленным дизайном, интерьером и технологиями.

Фото: копирайт BMW Kazakhstan

Новый X5 сохраняет характерные пропорции модели, развивая их в стилистике Neue Klasse. Вертикальная решетка радиатора с подсветкой BMW Iconic Glow, световая графика в форме двойного "X" и утопленные дверные ручки BMW Winglets придают автомобилю современный и собранный облик.

В Казахстане доступна BMW X5 xDrive40i, оснащенная рядным шестицилиндровым двигателем с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощностью автомобиля – 400 л. с. Полный привод xDrive, адаптивная подвеска и близкая к 50:50 развесовка поддерживают привычный для X5 баланс комфорта, устойчивости и точной управляемости.

Просторный салон рассчитан на семейные поездки и дальние маршруты, а дорожный просвет 226 мм расширяет возможности автомобиля за пределами города.

Фото: копирайт BMW Kazakhstan

Центральное место в интерьере занимает BMW Panoramic iDrive с операционной системой BMW Operating System X. Комплекс объединяет BMW Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла, 17,9-дюймовый центральный дисплей и BMW 3D Head-Up Display. Впервые для X5 также предусмотрен опциональный экран для переднего пассажира.

Новое поколение X5 стало первой моделью BMW, изначально разработанной для пяти типов силовых установок. В глобальное семейство войдут бензиновые и дизельные версии, подключаемые гибриды, полностью электрический BMW iX5, а позднее и BMW iX5 Hydrogen. Электрический iX5 получит 800-вольтовую архитектуру и технологии BMW eDrive шестого поколения.

BMW 7 серии – технологии Neue Klasse в представительском классе

Новый BMW 7 серии открывает следующую главу в истории флагманского седана, в котором роскошь ощущается через пространство, качество материалов и внимание к деталям. Его лаконичная архитектура дополнена выразительной решеткой BMW Iconic Glow и опциональными хрустальными фарами BMW Individual Iconic Glow. Для экстерьера доступны двухцветные комбинации BMW Individual, которые подчеркивают пропорции автомобиля и позволяют создать индивидуальное исполнение.

Фото: копирайт BMW Kazakhstan

В Казахстане новый седан доступен для заказа в версии BMW 740 xDrive. Силовая установка объединяет трехлитровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo и 48-вольтовую мягкую гибридную систему. Ее суммарная мощность составляет 294 кВт (400 л. с.), максимальный крутящий момент достигает 580 Н·м. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Фото: копирайт BMW Kazakhstan

Особое внимание уделено комфорту пассажиров. Просторный второй ряд обеспечивает личное пространство для отдыха или работы. Адаптивная пневматическая подвеска на передней и задней осях обеспечивает исключительно плавный ход, сглаживая неровности дороги и сохраняя высокий уровень комфорта даже во время продолжительных поездок.

Центральный элемент пространства для пассажиров второго ряда – опциональный 31,3-дюймовый BMW Theatre Screen, который автоматически выдвигается из потолка. Поддержка Dolby Atmos создает объемное звучание, а возможности видеостриминга, игр и видеоконференций позволяют использовать время в дороге по своему усмотрению. Салон становится полноценным приватным пространством, где можно сосредоточиться на делах или отдохнуть.

Атмосферу дополняют премиальные материалы BMW Individual, включая отделку алькантарой, хрустальные элементы управления BMW Individual CraftedClarity и настраиваемая контурная подсветка. Панорамная стеклянная крыша усиливает ощущение пространства, а продуманная архитектура интерьера создает спокойную и гармоничную обстановку.

Подробнее о моделях можно узнать на сайте bmw-kz.com и в контакт-центре 7007.