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Halyk Bank приглашает казахстанцев прикоснуться к истории национальной валюты

Нумизматическое наследие и бумажные деньги Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:38 Фото: Zakon.kz
Монеты древних государств, первые тенге и редкие нумизматические находки – все это в Национальном Центральном музее Казахстана. Благодаря поддержке Halyk Bank жители и гости Алматы могут познакомиться с денежным наследием страны. Подробнее в материале Zakon.kz.

12 ноября 2026 года в Национальном Центральном музее Республики Казахстан открылась выставка "Нумизматическое наследие и бумажные деньги Казахстана", приуроченная к 35-летию Независимости. Экспозиция проходит при поддержке Halyk Bank, который дарит казахстанцам возможность прикоснуться к истории национальной валюты.

15 ноября, в День национальной валюты, музей проводит День открытых дверей: с 10:00 до 17:00 выставку можно посетить бесплатно.

Нумизматическое наследие и бумажные деньги Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

"В этом году исполняется 33 года нашей национальной валюте – тенге. За это время один из обязательных символов нашего суверенного государства на деле доказал свою жизнеспособность. Как мне кажется, в свете изучения истории нашей страны людям будет интересно ознакомиться с "прародителями" современного тенге, а также окунуться в недалекое прошлое и вспомнить, как выглядели первые денежные средства независимого Казахстана. Поэтому мы с готовностью поддержали проведение выставки "Нумизматическое наследие" и приглашаем всех жителей и гостей Алматы посетить эту экспозицию. Пользуясь случаем, от имени Halyk Bank поздравляю всех с Днем национальной валюты и наступающим Днем независимости нашей страны", – сказал директор Алматинского городского филиала Halyk Вадим Каблов.

Монеты – маленькие свидетели большой истории. Когда-то они переходили из рук в руки, участвовали в торговле, связывали города и государства, отражали экономическую жизнь целых эпох. Сегодня эти серебряные и медные артефакты становятся настоящими проводниками в прошлое, позволяя прикоснуться к истории древних и средневековых цивилизаций.

наследие истории. монеты прошлых веков, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

Экспозиция охватывает несколько столетий – от монет Кушанской империи и государства Сасанидов до денежных знаков Казахского ханства. Особое место занимают находки из Сауранa, обнаруженные в 2015 году. Каждая монета хранит собственную историю: о торговых путях, денежных отношениях, культурных контактах и развитии городов.

Посетители смогут увидеть экспонаты в оригинале, а некоторые и в увеличенном формате, позволяющем рассмотреть тончайшие детали чеканки, надписи и символы, которые зачастую остаются незаметными невооруженному глазу. Научные описания на казахском и русском языках помогут раскрыть происхождение, историческую ценность и особенности каждого денежного знака.

За скромным размером монеты скрывается удивительно богатый мир – история государств, торговых связей и людей, живших задолго до нас.

эксперт по истории Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

"Монеты – один из важнейших исторических источников, позволяющий изучать прошлое страны, регионов и городов. Они помогают не только датировать археологические находки и культурные слои, но и проследить торговые связи, экономическое развитие и взаимодействие городов. Большая коллекция монет хранится в Национальном Центральном музее Республики Казахстан. Благодаря работе специалистов и научным связям эти уникальные исторические свидетельства изучаются, атрибутируются и вводятся в научный оборот", – рассказывает ведущий научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана, доктор PhD Борис Жестянков.

Отдельная часть выставки посвящена бумажным деньгам Российской империи и СССР, первым тенге независимого Казахстана, современным нумизматическим коллекциям и юбилейным монетам. Архивные документы, облигации, лотерейные билеты и редкие предметы денежного обращения дополняют историческую картину.

бумажные банкноты Российской Империи, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

Особый интерес представляют экспонаты, впервые демонстрируемые музеем. Это находки научных экспедиций 2021–2023 годов, организованных в рамках проекта "Золотая Орда и Чагатаидское государство в судьбе Великой степи по нумизматическим данным".

Среди них:

  • средневековые штемпели для чеканки монет,
  • весовые чашки и гирьки,
  • заготовки для медных монет,
  • серебряные изделия, использовавшиеся в качестве денег.

У каждой монеты есть своя история, и вместе они складываются в большую летопись нашей земли. Это возможность увидеть прошлое не только на страницах учебников, но и буквально прикоснуться к нему. Ведь монеты – это доказательство того, что жизнь до нас существовала и будет продолжаться. Также они являются символом ушедших эпох. Они хранят память о людях, городах и государствах, рассказывают о том, как жили, торговали и развивались наши предки. Знакомство с такими артефактами помогает лучше понять историю родной страны, почувствовать связь поколений и по-новому взглянуть на богатство нашего исторического наследия.

Выставка проходит с 12 по 18 ноября на втором этаже Национального Центрального музея РК по адресу: Алматы, микрорайон Самал-1, 44.

Партнерский материал

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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