Оскорбление, клевета, доведение до самоубийства: как защитить детей от травли в школе и Интернете

Почему, несмотря на принимаемые законы, государство не может защитить своих маленьких граждан, разбирался Zakon.kz. Буллинг и кибербуллинг, троллинг и хейтинг – новомодные виды насилия среди молодежи. Но никуда не исчезли и старые. А может, дело в безнаказанности самих несовершеннолетних?

Не прошло и пары недель, как глава государства в Послании народу (1 сентября) потребовать "ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних", как депутаты (фракция партии Amanat в Мажилисе) презентовали соответствующий законопроект (14 сентября).

Однако подобная оперативность вызывает некоторое опасение. Оно заключается в следующем. В прошлом году уже был принят один аналогичный закон – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации". Напомним, разрабатывался документ несколько лет, а чтобы новеллы заработали на практике, обсуждались сопутствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях.

Но что в итоге получилось? Отечественное законодательство пополнилось одним новым термином – буллинг.

"Травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг)". Пункт 4-1 статьи 1 Закона РК "О правах ребенка в РК"

Однако никаких норм, предусматривающих наказание за этот самый буллинг (действительно распространенное явление среди детей, причем, далеко не новое), в УК и КоАП не внесли.

Почему? Якобы в понятие буллинга входят такие действия, как клевета и оскорбление. А они образуют состав соответственно административного и уголовного правонарушения, для которых уже имеются статья 73-3 КоАП и статья 131 УК. А значит, дополнений сюда не требуется.

Однако практика показала, что это не так. Отсюда и требование президента, и быстрая реакция на него. Но прошлый опыт показывает, что отчет о работе еще не означает достижения результата.

Какие меры нужно принять, чтобы бороться с насилием в среде несовершеннолетних

Для начала следует определиться, в чем особенность насилия в отношении детей в отличие от насилия вообще. Ну, кроме того, что наши дети просто дороги нам, взрослым.

И здесь нужно уточнить один момент. Когда субъектом насилия выступает взрослый, совершеннолетний человек, а объектом – ребенок, несовершеннолетний, то все ясно. Как правило, наказание за правонарушение в этом случае носит более строгий характер. Возьмем для примера убийство, статья 99 УК: до 15 лет лишения свободы по общему правилу, до 20 лет – за убийство несовершеннолетнего. А за малолетнего (до 14 лет) могут дать вплоть до пожизненного.

Это называется квалифицированный и особо квалифицированный состав правонарушения. Они учтены во многих нормах УК. Аналогичное усиление ответственности закреплено и в нормах Кодекса РК об административных правонарушениях. Кроме того, в Казахстане в 2002 году принят закон "О правах ребенка". Права детей защищаются также Кодексом РК "О браке (супружестве) семье", Законом РК "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" и т.д. и т.п.

Плюс многочисленные поправки в весь этот юридический массив – как прошлые, так и будущие. В двух словах, законодатель тут постарался – а может, даже перестарался…

Но проблема в том, что дети страдают от насилия со стороны не только взрослых, но и сверстников. И возможно – даже гораздо чаще. Хотя бы потому, что больше проводят времени в кругу себе подобных. Но также и потому, что ответственность потенциальных несовершеннолетних нарушителей урегулирована законодательством недостаточно.



Можно даже говорить о фактической уголовной и административной безответственности и безнаказанности малолетних преступников. А безнаказанность, как известно, и порождает насилие.

О чем, в частности, идет речь применительно к тому же буллингу? В том-то все и дело, что травлей занимаются сами дети, то есть несовершеннолетние (с 14 до 18 лет), а то и вовсе малолетние (до 14 лет). Сейчас уголовная ответственность за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 131 УК "Оскорбление", наступает лишь с 16 лет. А это значит, что до 16 лет детинушки могут преспокойно заниматься буллингом совершенно безнаказанно.

Да и те, кто старше – до 18 (а в исключительных случаях – и до 21 года, статья 90 УК), тоже чувствуют вседозволенность. Поскольку оскорбление по казахстанскому УК – это всего лишь так называемый уголовный проступок, и совершивший его может быть освобожден судом от уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без оной (часть 1 статьи 83 УК). То есть извинился – и по новой.

А можно даже и не извиняться. Поскольку принудительные меры воспитательного воздействия (например, согласно пункту 6) части 1 статьи 84 УК – возложение обязательства принести извинения потерпевшему) – в данном случае необязательны.

Очевидно, что эти нормы необходимо менять. Как минимум, возраст привлечения ответственности по статье 131 "Оскорбление" надо снизить до 14 лет, как это закреплено в УК относительно убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и некоторых других правонарушений. Об этом, кстати, достаточно было сказано в юридической литературе. Как, кстати, и о том, что оскорбление относится к делам частного обвинения (согласно статье 32 УПК), а значит, потерпевшему самому придется озаботиться поддержанием обвинения и сбора доказательств. Что затруднительно частному лицу, особенно если речь идет о кибербуллинге. Попробуй сам установить IP-адрес троллей! А вот полицейским это будет сделать куда легче, но для этого надо перевести оскорбление несовершеннолетних в категорию дел публичного или хотя бы частно-публичного преследования и обвинения.

Что касается административной ответственности несовершеннолетних, эта тема заслуживает отдельной статьи. А в заключение хотелось бы сказать вот еще о чем.

Почему дети до 14 лет считаются малолетними и освобождены от ответственности

Проблема ведь не только в травле, или буллинге. А также моббинге, троллинге, хейтинге, флейминге и секстинге. (Не уверены, что этим англицизмам есть место в отечественном законодательстве, как и в оправданности имплементации в него буллинга. Впрочем, сейчас не об этом.)

Подростки совершают и более серьезные правонарушения: убийства, изнасилования, не говоря уже о разбоях, кражах и вымогательстве. По непонятным многим людям причинам, оправдываемым некой общей гуманизацией за последнее столетие-полтора, закон спрашивает с несовершеннолетних за совершение преступлений гораздо менее строго, чем со взрослых, совершеннолетних людей. Если что, такой порядок – лишь краткий миг в истории: вообще-то с детей за преступления всегда спрашивали как со взрослых.

Вопрос: неужели непонятно, что положительного эффекта от всепрощения – ноль. Безнаказанность, как уже неоднократно замечено, порождает вседозволенность. А кроме того, преступные сообщества, пользуясь ювенальной гуманизацией, активно привлекают в свои ряды малолетних рекрутов, доходчиво разъясняя тем их "права и льготы": мол, кради, вымогай, избивай – все равно вам за это ничего не будет! Выстраивая таким образом крепкую криминальную вертикаль…

Но это еще полбеды. Мы упомянули малолетних. Так вот, в строгом юридическом смысле это дети до 14 лет. Но какие же это дети? Да, люди разные бывают, но это касается всех возрастов. А так 13-летние детины – иной раз уже законченные, сформировавшиеся урки, которые и грабят, и насилуют, и вымогают деньги, а еще помогают во всем этом своим "старшим товарищам". И уж во всяком случае – "прессуют" своих менее бедовых однокашников в школах и "на районах".

Но ведь нередко и до тяжелых увечий доходит в массовых подростковых драках, и до убийств. Сколько таких случаев известно, о которых сообщают СМИ и узун кулак… Однако по УК "малолетки" освобождены от уголовной ответственности. Вообще!

"Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста", – говорится в части 1 статьи 15 УК.

Но не является ли очевидным, что без установления ответственности и наказания детей и подростков (малолетних и несовершеннолетних) за насилие в отношении других детей и подростков защитить последних от насилия невозможно?

P.S. Смущает еще один вопрос: а кем определен водораздельный возраст в 14 лет? Это, разумеется, не казахстанская, а мировая практика, однако от этого она не становится более доказательно-обоснованной. На самом деле создание ювенальной юстиции в США в конце XIX века не имело под собой никакой научной (биологической) базы. Это была политическая идея, подкинутая лидерами феминистского движения и по каким-то соображением поддержанная теми, кто имеет реальную власть. Как сейчас поддерживаются движения ЛГБТ и т.п., впрочем, это уже другая история.