Доставка зарубежных товаров, купленных через интернет, станет дешевле и проще

31 декабря 2024 года заканчивается срок интересного пилотного проекта, по результатам которого в РК могут изменить правила внешней электронной торговли. В лучшую для покупателей сторону. Когда и как это произойдет, рассказывает Zakon.kz.

Как сейчас формируется цена на вещи иностранного производства, приобретенные в интернет-магазинах (они же электронные платформы, виртуальные торговые площадки, или маркетплейсы, как выражаются опять же маркетологи)?

Покупатель заходит на этот самый маркетплейс и видит цену, включающую в себя две составляющие: цену на сам продукт и стоимость таможенного платежа за ввоз через границу. Доставка – отдельная тема.

Люди так привыкли к современным комфортным сервисам, что воспринимают доставку купленного товара как услугу, за которую нужно просто доплатить. Так и есть, когда вы, не выходя из дому, покупаете продукты в одном из супермаркетов вашего города. В этом случае курьер лишь осуществляет за условную копеечку доставку до двери.

Сложнее расклад при трансграничной торговле, когда товар должен пройти таможенный барьер. Интернет-магазин представляет потенциальным покупателям на своих электронных полках товар, который на самом деле ему не принадлежит, а хранится на складах различных поставщиков. Бытуют разные схемы взаимодействия между маркетплейсами и поставщиками: например, Wildberries продает от имени поставщика, а оферта Ozon позволяет работать от своего имени.

Между поставщиком (собственником товара) и интернет-магазином (который не только организует продажи и взаиморасчеты с покупателями, но и предварительно рекламирует товары, осуществляет хранение их на складе, доставку, а при необходимости и возврат – и за все это получает комиссионные, а то и процент с выручки) заключаются договоры самого разного вида.

И от того, какой именно договор заключен – мы подходим к главному – зависит, придется ли платить таможенную пошлину и сколько. Проблема в том, что покупатель чаще всего не знает особенностей их договора между собой – и потому крупная покупка превращается для покупателя в настоящий квест.

Насколько крупная? А вот это и неизвестно. Да, существует порядок – а именно, решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования". Согласно пункту 3 приложения № 1 к решению, товары для личного пользования (за исключением алкоголя), доставляемые перевозчиком, ввозятся на таможенную территорию ЕВЭС без пошлин, если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, а вес – не более 31 кг.

Но как это бывает на практике? Вещь куплена за 200 евро, но еще 50 евро стоит доставка. А договор между поставщиком и маркетплейсом составлен так, что доставка включена в цену для покупателя. Который, конечно, знал о стоимости доставки, но не подозревал, что она входит в цену.

Вот так: было 200, а на таможне выяснилось, что 250. А это значит, что сверхлимитный полтинник придется задекларировать и заплатить с него пошлину. Не так уж и много – 15 процентов от стоимости в части превышения. Но главная неприятность в том, что перевозчик не уполномочен это делать за покупателя. И помимо пошлины надо будет раскошелиться и за услуги таможенного брокера. Которого, кстати, прежде еще нужно найти (при этом вы живете в Алматы, а границу товар пересекает в Атырау). В общем, как уже говорилось, квест. Причем неожиданный.





То было необходимое вступление, теперь собственно новость. Конкуренция между довольно многочисленными действующими маркетплейсами – конечно, хорошо, но почему бы на этом рынке не заработать и государству, подумало вдруг государство.

Тем более, что в свое время оно эту свою старинную вотчину по доставке товаров и грузов, скажем так, несколько прозевало. Частным конкурентам, да вдобавок еще и иностранным.

Но ситуация исправима.

Ведь доставка – не что иное, как почта. Точнее, один из видов так называемой иной деятельности в области почты, наряду с собственно почтовой деятельностью:

"Услуги по перевозке, обработке, складированию и хранению товаров (грузов)". Пп.2) пункта 3 статьи 9 Закона РК "О почте"

Исходя из этого очевидного факта, и родили мысль добавить национальной почтовой службе функцию оператора интернет-торговли и роль международного таможенного брокера для казахстанцев.

В преамбуле уже говорилось, что 31 декабря 2024 года истекает срок соответствующего пилотного проекта. Речь идет о документе с длинным витиеватым названием: "Особенности таможенного декларирования, категории товаров, региона реализации эксперимента в области внешней электронной торговли, проводимого в РК и применения уведомительного порядка соблюдения технических регламентов в отношении товаров электронной торговли". Проведение эксперимента утверждено Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 4 июля 2023 года.

В чем суть пилота? Физические лица в РК, которые приобрели зарубежные товары, получают возможность осуществить их таможенную очистку через операторов электронной торговли. При этом единственным оператором данного пилотного проекта назначен национальный почтовый оператор "Казпочта".

Таким образом, если покупатель обратится в "Казпочту" с заявлением, чтобы та провела таможенную очистку товара от его имени, она и будет его таможенным брокером. Никого не надо искать в случае превышения беспошлинной стоимости.

Да и вышеупомянутый фактор неожиданности устраняется. Правила эксперимента отсылают все к тому же решению совета ЕАЭС, где "товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях", идут отдельной строкой (пункт 4 Приложения 1). Денежные и весовые характеристики там такие же, что и для перевозчиков, но почтовые услуги по определению не входят в стоимость товара.

Скажем больше. Исходя из содержания правил к пилотному проекту, "Казпочта" сама становится маркетплейсом (но только особенным), на ресурсе которого покупатель будет выбирать товар у поставщиков (собственников), а затем сама же и доставлять посылку до адресата.

Причем, по сравнению с конкурентами, у национального почтового оператора будет указанное преимущество: организационное, а по факту порой – еще и ценовое. Которое позволит, как надеются авторы эксперимента, занять свою нишу на данном рынке. А это прямая выгода казне. Поскольку 100 процентов АО "Казпочта" принадлежит фонду "Самрук-Казына", а единственным акционером того, в свою очередь, является правительство РК.

Ну и людям упрощение растаможки и снижение цен должно понравиться. Если только что-то вдруг не пойдет не так... Посмотрим, как чиновники, вернее, госпредприниматели распорядятся полученными возможностями.

Напомним здесь, кстати, и о другом конкурентном моменте. До 1 октября 2023 года беспошлинная норма ввоза товаров для перевозчиков была выше, чем у "Казпочты": эквивалент стоимости в 1000 евро против 200. Это было очевидным преимуществом для перевозчиков. Но затем нормы подравняли.

Итак, полуторагодовой эксперимент завершится к Новому году. Всякий пилотный проект своей целью имеет закрепление удачного опыта. Накануне принятия Мажилисом в первом чтении поправок в Закон РК "О почте" руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева сказала в интервью Zakon.kz:

"За год работы "Казпочтой" задекларировано почти 1,5 млн почтовых отправлений. Поэтому опыт можно считать успешным, а с учетом развития складской инфраструктуры оператора – перспективным".

Отметим, пилот проводился лишь на части территории РК:

"Эксперимент реализуется в зоне деятельности департаментов государственных доходов по городам Астана, Алматы и департаментов государственных доходов по Актюбинской, Алматинской области и области Жетысу". Пункт 15 "Особенностей таможенного декларирования..."

Если (когда) поправки в Закон РК "О почте" вступят в силу, возможно, в нем появятся и новые правила, касающиеся национального почтового оператора как таможенного брокера для всех казахстанцев в области интернет-торговли.

Хотя, не исключено, пилот и продлят. А это значит, что конкурентная борьба за перспективнейший рынок доставки далека до финала.