С языком подвешенным в доме повешенного: что можно, а что нельзя журналистам

Скандалы, убийства, коррупция… По резонансным событиям СМИ публикуют журналистские расследования, при этом ведется официальное следствие. И выводы их могут не совпадать. Что является давлением на суд, разбирался Zakon.kz. И за что еще по законодательству несут ответственность журналисты?

Профессия журналиста опасна. И не только потому, что порой журналист рискует оказаться жертвой преступников – героев своих статей. Добытая и опубликованная информация, кроме того, не должна нарушать ничьи законные права и интересы. В том числе и государства. Иначе ждут неприятности противоположного рода – с правоохранительными органами.



При этом средства массовой информации, чтобы оставаться востребованными, не могут обходить острые темы. Но, высказывая свою позицию по вопросам, по которым в обществе разделились мнения, невозможно угодить всем. Нередко это приводит к скандалу. Есть крылатая фраза из романа Сервантеса "Дон Кихот": в доме повешенного не говорят о веревке. Так вот, журналист – тот самый человек, который, фигурально выражаясь, "говорить о веревке" профессионально обязан. А именно, чтобы состояться в профессии.

Однако хочется и остаться в профессии (и остаться на свободе). Для чего требуется соблюдать баланс.

Как не оказать давление на суд

Начнем с того, что самого такого понятия в законодательстве нет. Конституция РК, говоря о независимости судей, запрещает осуществлять вмешательство в их работу (пункт 2 статьи 77).

"Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону".

Но санкции, понятное дело, в Конституции нет. Она предусмотрена в Уголовном кодексе, в котором подробно расписано, за какой вид "вмешательства" что полагается. Но профессиональная деятельность журналиста может расцениваться как некое воспрепятствование осуществлению правосудия разве что в двух случаях.

Во-первых, при разглашении полученных данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства (статья 423 УК, до двух лет лишения свободы.) Но чтобы представителям СМИ инкриминировали это деяние, необходимо с них предварительно взять расписку с предупреждением об ответственности (статья 201 Уголовно-процессуального кодекса). Если же журналист таковой не связан, то ничто не мешает ему заниматься своей профессиональной деятельностью, то есть собирать и распространять информацию в соответствии со своими взглядами и убеждениями (при условии, конечно, что он объективен, не нарушает закон, не клевещет и далее по списку, приведенному в статьях 2-1 и 21 Закона РК "О средствах массовой инофрмации").

Во-вторых, этот же закон предупреждает СМИ об ответственности за воздействие на суд, которое представляет собой вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия (пункт 1 статьи 25 Закона "О СМИ" и статья 407 УК; также до двух лет). Но здесь, как мы видим, обязательно должна наличествовать цель – воспрепятствовать осуществлению правосудия. Иначе также нет состава преступления.

Такой цели, очевидно, не преследует журналист, пишущий объективно, то есть не отдающий предпочтение ни одной из сторон. Собственно, об этом и толкует Нормативное постановление Верховного суда РК "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в РК (за №1 от 14.05.1998). Приведем абзац целиком.





"Под предрешением результатов судебного разбирательства применительно к названной норме закона следует понимать такие сообщения средств массовой информации, которые прямо или косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости предстоящего судебного постановления лишь в случае вынесения судом определенного решения". Пункт 8 статьи НП ВС РК от 14.05.1998

А значит, нет ангажированности – нет повода и говорить о каком-либо "давлении на суд". Соблюдай старые добрые правила журналистики – и будет тебе хорошая статья. А не статья УК.

Что есть ложь

Еще одна профессиональная опасность, подстерегающая журналиста, – дать ненароком недостоверную информацию. Законодатель, впрочем, называет ее ложной. А именно, с 10 сентября 2023 года стала действовать поправка в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающая ответственность за размещение и распространение ложной информации от 20 до 250 МРП (в зависимости от того, кто субъект правонарушения).

Статья 456-2 КоАП применяется, разумеется, если нет состава уголовного правонарушения, который предполагает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда гражданам, организациям и государству. Тогда это уже статья 274 УК и ответственность в самых злостных случаях до семи лет лишения свободы (основной состав – до года).

Но тут проблема вот в чем – и об этом ранее публиковал статью Zakon.kz. Ранее и тюремный срок, и административный штраф (по ныне исключенной части 2 статьи 456-1 КоАП) полагался только за заведомую ложь. Теперь же, после изменений в КоАП, разница в квалификации между уголовным и административным правонарушением заключается, по сути, в том, что первое является заведомой ложью, тогда как второе – просто ложью.

Однако это лексически не совсем корректно. Дело в том, что ложь априори предполагает умысел – как, например, убийство, иначе это неумышленное причинение смерти. Конечно, масштаб несравним, но аналогия понятна. Без умысла, без той самой заведомости говорить о ложной информации семантически неправильно – лишь о недостоверной информации (в результате профессиональной халатности, ошибки или даже добросовестного заблуждения).

По этим соображениям, собственно, в законодательстве раньше и не было этой дефиниции – ложной информации, была только заведомо ложная (недостоверность же не наказывалась). И вот появилась.

То есть журналист или блогер просто ошибся. Цифру перепутал или место действия. Так вот, де-юре это отныне ложная информация, за которую его привлечь к ответственности компетентные органы с 10 сентября 2023 года не просто могут, а даже обязаны. И никакие предупреждения законом не предусмотрены – сразу штраф.

Конечно, профессионал должен проверять информацию. И если он это не сделал и что-то перепутал, его, возможно, даже следует наказывать. Однако почему законодатель называет неумышленное искажение ложью? Почему он не остановился на понятии "недостоверная информация" для наступления административной ответственности? Вопрос открытый. Возможно, счел ошибку или заблуждение недостаточным основанием для штрафа. Но, кстати, если ввести наказание за первое подобное правонарушение не штраф, но, скажем, предупреждение, то это смотрелось бы вполне гармонично. А повтор был бы уже профессиональной халатностью, за которую справедливо и деньгами наказать.

Конечно, что сделано, то сделано. Однако сейчас в Мажилисе рассматривается проект закона "О масс-медиа" и сопутствующие поправки в другие законодательные акты, в том числе в КоАП. В рамках этого пакета корректировка семантически неоднозначной нормы просто напрашивается. Однако в предлагаемом варианте таких изменений мы не нашли.