Что делать, если к вам пришли с налоговой проверкой

С 1 января 2024 года закончился мораторий на проверку субъектов малого и среднего предпринимательства. Андрей Ли и Тамила Кангожина, старший партнер и юрист адвокатской конторы "Kaplan, Lee & Partners" рассказали Zakon.kz, как проводятся налоговые проверки и какие права у предпринимателей.

Кто может проверять

Налоговые проверки – одна из основных форм налогового контроля. Никто, кроме органов налоговой службы, не вправе проводить налоговые проверки. Согласно статье 139 Налогового кодекса, участниками налоговых проверок являются:

указанные в предписании должностные лица налогового органа;

налогоплательщик (он же – налоговый агент, далее в тексте – налогоплательщик), указанный в предписании;

иные лица, привлекаемые налоговым органом к проведению налоговой проверки.

По поводу последнего пункта. Для исследования вопросов, требующих специальных знаний и навыков, и получения консультаций налоговый орган вправе привлекать к налоговой проверке специалиста, обладающего такими специальными знаниями и навыками, в том числе должностных лиц других государственных органов РК.

Кроме того, налоговая проверка осуществляется также в отношении лиц, располагающих документами, информацией, касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика. В том числе уполномоченного представителя участников простого товарищества (консорциума), ответственного за ведение сводного налогового учета по такой деятельности – для получения сведений о проверяемом налогоплательщике по вопросам, связанным с его предпринимательской деятельностью.

Кого могут проверять

На сайте Министерства финансов РК опубликован график налоговых проверок на первое полугодие 2024 года. Согласно ему, проверке подлежат 760 налогоплательщиков, среди которых есть как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и крупного предпринимательства.

Обращаем внимание, что налоговые органы не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения периодической налоговой проверки на основе оценки степени риска должны направить или вручить извещение о проведении налоговой проверки.

Однако отсутствие в вышеуказанном списке не гарантирует от внеплановых проверок, например по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 145 НК, а именно: по постановлению следователя по уголовному делу, неисполнению уведомления камерального контроля по нарушениям со средней степенью риска, в виде встречной налоговой проверки по проверяемому контрагенту и т.д.

Что могут проверять

Налоговым кодексом установлено, что налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

Комплексная проверка назначается по вопросам исполнения налогового обязательства по всем видам налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. Сюда также могут быть включены вопросы тематических проверок, в том числе вопросы:

исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных Налоговым Кодексом, а также Социальным кодексом и Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании";

правомерности применения положений международных договоров (соглашений);

трансфертного ценообразования;

государственного регулирования производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров, а также оборота авиационного топлива, биотоплива, мазута;

иные вопросы по соблюдению законодательства РК, контроль за исполнением, которого возложен на налоговые органы.

При назначении тематической проверки налоговые органы исследуют следующие вопросы:

постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;

наличия контрольно-кассовых машин или трехкомпонентной интегрированной системы;

наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;

наличия и подлинности средств идентификации и учетно-контрольных марок, наличия лицензии;

наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, при проверке автотранспортных средств на постах транспортного контроля или дорожной полиции;

соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;

иные вопросы, предусмотренные налоговым кодексом.

До назначения встречной проверки контрагентов проверяемого налогоплательщика налоговый орган:

проводит анализ аналитического отчета "Пирамида" с данными бухгалтерского учета по взаиморасчетам с контрагентами;

определяет перечень контрагентов, по которым установлены факты не отражения взаиморасчетов в налоговой отчетности;

проводит анализ отчета "Пирамида" по нарушениям, выявленным по результатам камерального контроля контрагентов за проверяемый период, а также представленных форм налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость.

Если назначено хронометражное обследование, то налоговым органом устанавливается фактический доход налогоплательщика и фактические затраты, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода, за период, в течение которого проводится обследование.

За какой период могут проверять

Период, подлежащий налоговой проверке, не должен превышать срок исковой давности 3 года, с учетом особенностей, указанных в статье 48 Налогового кодекса, срок исковой давности составляет 5 лет.

Могут ли проверять период, на который действовал мораторий?

Как было указано выше, период, подлежащий налоговой проверке, не должен превышать срок исковой давности 3 года, а в отдельных случаях 5 лет. Указом Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан" и Указом Президента РК от 07 декабря 2022 года №44, продляющий срок моратория до 1 января 2024 года, не предусмотрено, что в проверяемый период не включается период, в течение которого действовал мораторий на проверки.

Таким образом, налоговые органы имеют право проверить период, который был под мораторием, но только в течение срока исковой давности 3 года, а в отдельных случаях 5 лет.

С чего начинается налоговая проверка и каким документом подтверждается

Налоговая проверка проводится на основании предписания, которое вручается налогоплательщику должностным лицом налогового органа, проводящим проверку. При этом последний обязан предъявить свое служебное удостоверение.

При вручении предписания налогоплательщик на экземпляре предписания ставит подпись об ознакомлении и получении, а также дату и время получения предписания.

В случае отказа в получении предписания должностное лицо налогового органа делает на экземпляре предписания соответствующую запись и составляет акт об отказе налогоплательщика от получения предписания с привлечением понятых (не менее двух).

Что должно быть указано в предписании

Предписание должно содержать следующие сведения:

дата и номер регистрации предписания в налоговом органе; наименование налогового органа, вынесшего предписание; фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полное наименование налогоплательщика (налогового агента); идентификационный номер; форма и вид проверки; фамилии, имена, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяющих лиц, а также специалистов, привлекаемых для участия в проведении налоговой проверки в соответствии с Налоговым Кодексом; срок проведения налоговой проверки; проверяемый период, за исключением хронометражного обследования.

Можно ли обжаловать предписание

Предписание можно обжаловать в рамках административного судопроизводства, поскольку оно порождает правовые последствия для налогоплательщика.

Как указано в пункте 30 Нормативного постановления Верховного суда РК от 22 декабря 2022 года №9 "О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства", согласно статье 148 Налогового кодекса предписание является основанием для проведения налоговой проверки. В качестве акта о назначении проверки предписание может являться предметом судебного оспаривания, поскольку выносится в рамках осуществления налоговым органом властных полномочий и влечет правовые последствия для налогоплательщика.

Можно ли обжаловать реестр налоговых проверок

График проведения периодических налоговых проверок утверждается приказом заместителя Премьер-министра – Министра финансов РК. В связи с чем обжалование данного графика – даже в части – представляется маловероятным. Данный вывод подтверждается и практикой.

Что делать, если пришли с налоговой проверкой?

Следует проверить предписание на соответствие статье 148 НК. В частности, посмотреть, зарегистрирована ли проверка на портале правовой статистики и специальных учетов. Выяснить, соответствует ли ФИО проверяющих лиц, а также специалистов, привлекаемых для участия в проведении налоговой проверки; подпись (может быть ЭЦП) первого руководителя налогового органа или лица, его замещающего; заместителя руководителя налогового органа либо лицо, его замещающего.

Также надо проверить служебные удостоверения либо идентификационные карты должностных лиц налогового органа, а также специальный допуск, если такой необходим в соответствии с законодательством РК.

И, разумеется, следует фиксировать факты нарушений со стороны должностных лиц налогового органа для дальнейшего отражения в письменном возражении к предварительному акту налоговой проверки.

Обязаны ли предприниматели запускать сотрудника налогового органа для налоговой проверки?

Налогоплательщик при предъявлении должностными лицами налогового органа предписания, служебных удостоверений либо идентификационных карт обязан обеспечить доступ этих должностных лиц и должностных лиц иных государственных органов, привлекаемых для участия в проведении налоговой проверки, на территорию или в помещение, используемые для извлечения доходов. Либо на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением – для обследования.

Исключение составляют жилые помещения!

Кроме того, вы вправе отказать проверяющим в доступе в следующих случаях:

должностными лицами не предъявлены предписание и (или) служебные удостоверения либо идентификационные карты; должностные лица не указаны в предписании; должностные лица не имеют специального допуска на территорию или в помещение налогоплательщика, если такой допуск необходим в соответствии с законодательством РК.

В случае необоснованного отказа или воспрепятствования доступу составляется акт о недопуске, который подписывается должностными лицами налогового органа, проводящими налоговую проверку, и налогоплательщиком. Вы вправе отказаться от подписания указанного акта, но при этом обязаны дать письменное объяснение о причине отказа.

Должны ли предоставить рабочее место для налоговиков?

Налоговым кодексом предусмотрена обязанность налогоплательщика предоставить рабочее место должностным лицам налогового органа, проводящим налоговую проверку, и должностным лицам, привлекаемым для участия в проведении такой проверки.

Какие документы вправе требовать налоговый орган?

Статья 156 НК устанавливает обязанности налогоплательщика:

представлять по требованию должностных лиц налогового органа в установленные сроки документы и сведения на бумажном носителе, а при необходимости также на электронном носителе;

представлять учетную документацию, составленную налогоплательщиком в соответствии с главой 23 Налогового кодекса "Налоговый учет";

давать по требованию должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, письменные и устные пояснения по вопросам деятельности налогоплательщика;

предоставлять доступ к просмотру данных используемого программного обеспечения, предназначенного для автоматизации бухгалтерского и налогового учетов, или информационной системы, содержащей данные первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, информацию об объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением.

Исключение составляют данные банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, содержащих сведения о банковских счетах их клиентов, составляющие банковскую тайну в соответствии с законами РК. Однако это исключение не распространяется на требования налоговых органов, предъявляемые в ходе проведения налоговой проверки в отношении доходов и расходов.

При этом, на наш взгляд, требования налогового органа должны выражаться в письменном виде в документе: "Требования/Извещения", с указанием конкретного перечня документов, без указания расширенных и обобщённых указание, таких как прочее/иное.

Могут ли налоговые органы требовать иные документы, не связанные с налоговой проверкой?

При проведении налоговой проверки должностные лица налогового органа имеют право требовать и получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки и в соответствии с предметом проверки.

В случае же, если должностным лицом налогового органа были запрошены документы и сведения, не относящиеся к предмету проверки, налогоплательщик вправе данное требование обжаловать.

Имеет ли право налоговый орган требовать предоставить доступ к программам, например в 1С и иным? Имеет ли право предприниматель не предоставлять данный доступ?

Согласно пп.2,6 пункта 2 статьи 156 НК, налогоплательщик при проведении налоговых проверок обязан:

представлять учетную документацию, составленную налогоплательщиком в соответствии с главной 23 Налогового кодекса "Налоговый учет".

предоставлять доступ к просмотру данных программного обеспечения и информационной системы.

Таким образом, должностное лицо налогового органа имеет право требовать от налогоплательщика предоставления доступа к информационным системам на примере 1С, а налогоплательщик обязан его предоставить.

В каком виде должны быть предоставлены документы для проверки?

Как уже говорилось выше, Налоговым кодексом (статьей 156 НК) установлена обязанность налогоплательщика представлять по требованию должностных лиц налогового органа в установленные сроки документы и сведения на бумажном носителе, а при необходимости также на электронном носителе.

Могут ли налоговые органы начать проверку по одному виду налогов, а потом перейти на другой?

Налоговая проверка проводится на основании предписания, которое должно содержать форму, вид проверки и иные сведения, указанные в статье 148 НК.

На основании одного предписания может проводиться только одна налоговая проверка, за исключением тематических проверок по вопросам, указанным в подпунктах 12) – 18) пункта 1 статьи 142 Налогового Кодекса.

Таким образом, должностные лица налогового органа проводят налоговую проверку только по указанным в извещении и предписании форме и виде проверке, а также иным сведениям.

Могут ли налоговый орган начать проверку по одному периоду, а затем начать проверять другой период?

Согласно пункту 5 статьи 148 НК, в случае продления сроков проведения налоговой проверки, предусмотренных статьей 146 Налогового кодекса, а также изменения проверяемого периода, или изменения количества лиц, проводящих проверку, или их замены оформляется дополнительное предписание. В нем указываются номер и дата регистрации предыдущего предписания и ФИО лиц, привлекаемых к проведению проверки.

Таким образом, должностное лицо налогового органа вправе изменить проверяемый период. Однако данное действие должно быть оформлено дополнительным предписанием.

Какой документ выдаётся по результатам налоговой проверки?

По завершении налоговой проверки должностным лицом налогового органа составляется акт налоговой проверки. В случае выявления нарушений налоговым органом выносится уведомление о результатах проверки, которое направляется (вручается) налогоплательщику в порядке и сроки, которые установлены в соответствии со статьями 114 и 115 НК. Вот эти нарушения, приводящие к:

начислению сумм налогов и платежей в бюджет;

уменьшению убытков,

не подтверждению к возврату сумм превышения налога на добавленную стоимость, а также корпоративного и индивидуального подоходного налога, удержанного у источника выплаты с доходов нерезидентов.

Какие документы обжалуются в ходе и по результатам налоговой проверки?

Согласно пп.6 пункта 1 статьи 13 НК, налогоплательщик вправе обжаловать:

уведомление о результатах проверки;

уведомление о результатах горизонтального мониторинга;

уведомление об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика на уведомление о результатах проверки,

действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Как уже выше говорилось, согласно пункту 30 Нормативного постановления Верховного суда РК от 22 декабря 2022 года №9 "О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства", согласно статье 148 Налогового кодекса предписание является основанием для проведения налоговой проверки. В качестве акта о назначении проверки предписание может являться предметом судебного оспаривания, поскольку выносится в рамках осуществления налоговым органом властных полномочий и влечет правовые последствия для налогоплательщика.

Так вот, согласно пункту 31 указанного Нормативного постановления, налогоплательщик вправе обжаловать акт налоговой проверки, в случае его не согласия с выводами, изложенными в акте налоговой проверки, которые не повлекли такие последствия, как:

исчисление и уплата социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование и пеней;

уменьшение убытков;

не подтверждением к возврату сумм превышения НДС, КПН, ИПН, удержанных у источника выплаты с доходов нерезидентов, однако которые оказали влияние на права и обязанности налогоплательщика.

Таким образом, в ходе и по результатам налоговой проверки могут быть обжалованы предписание, требования, уведомления, перечисленные в пп.6 пункта 1 статьи 13 НК, а также акт налоговой проверки в случаях, установленных в пункте 31 вышеуказанного Нормативного постановления. Однако хотелось бы отметить, что позиция относительно обжалования акта налоговой проверки и самой возможности его обжалования в настоящее время является неоднозначной.