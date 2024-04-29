На машине из Алматы в Москву через Бишкек и Ташкент: где самые крупные штрафы

За некоторые нарушения правил дорожного движения в РК с 6 мая 2023 года усиливается ответственность. Между тем у нас и без того самые строгие штрафы в ЕАЭС. Zakon.kz сравнил штрафы в Казахстане со взысканиями за те же нарушения в России, Кыргызстане, Беларуси, а также в Узбекистане.

Даже самые дисциплинированные водители порой нарушают правила дорожного движения и вынуждены уплачивать штрафы. Разумеется, опытные граждане с большим стажем за рулем знают, что почем. Но если казахстанский автолюбитель пересекает в поездке границу РК, то ему полезно будет ознакомиться с тем, на какие суммы аналогичные нарушения "потянут" в соседних странах.

Ведь за одно и то же деяние везде штрафуют по-разному. А где-то, кстати, вообще не наказывают. Или, наоборот, наказывают за то, за что не штрафуют у нас, в РК. Ко всем этим дорожным сюрпризам следует быть готовым. А еще при анализе данных вдруг выяснилось, что самые крупные штрафы на территории ЕАЭС… в Казахстане. Это так, информация к размышлению: как для населения, так и для государственных органов, устанавливающих размеры штрафов…

Итак, мы взяли для сравнения несколько самых распространенных правонарушений и посмотрели, какие за них положены административные взыскания в Казахстане и в других странах ЕАЭС: России, Кыргызской Республике, Беларуси, а также в соседнем Узбекистане. Поехали!

Где и насколько не любят быстрой езды

Превышение установленной скорости движения – пожалуй, самое популярное у инспекторов нарушение ПДД водителями… В Кодексе РК об административных нарушениях ему посвящена статья 592. Часть 1: превышение допустимой скорости на величину от 10 до 20 километров в час (например, максимальная разрешенная скорость 60 км/ч, а едешь 75) – в Казахстане влечет штраф 5 МРП. В 2024 году это 18 460 тенге.

Теперь смотрим, какая кара грозит за это у соседей. В Кыргызстане – взыскание 5 тыс. тенге в переводе на казахстанскую валюту. Буквально же – 10 расчетных показателей, то есть 1 тыс. сомов (часть 1 статьи 187 Кодекса КР о правонарушениях). В 2024 году РП равен 100 сомам, курс сома – 5 тенге.

В Беларуси штраф примерно такой же: до 5400 тенге. В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях за это отвечает статья 18.12. Превышение скорости движения. Часть 1 предусматривает наложение штрафа до одной базовой величины, которая составляет 40 белорусских рублей. Нынешний курс: 135 тенге за рубль.

В РФ… а в России за такое нарушение нет штрафа вовсе! Раньше был, но еще в 2013 году часть 1 статьи 12.9. Кодекса РФ об административных нарушениях утратила силу. И штрафовать за превышение допустимой скорости в России начинают лишь со следующего шага – если величина превышения составила от 20 до 40 км/ч. И сколько бы вы думали? Но не будем торопиться, тем более что тема обязывает…

Как видим, административное взыскание в Казахстане несравнимо строже, чем у соседей (делить надо на три с половиной, а то и на нуль, что вообще бессмыслица). Более или менее сопоставимый штраф лишь в Узбекистане, но и там он в полтора раза меньше – чуть менее 12 тыс. тенге. А именно, одна базовая расчетная величина, которая сейчас равна 340 тыс. сумов (за один тенге дают 0,035 сума).

Кстати, тут есть один момент. Как хорошо известно казахстанским водителям, превышение скорости на величину до 10 километров в час не наказывается. Но то в Казахстане. Если же вы отправитесь на машине в путешествие, например, в Бухару с Самаркандом, то вас ждет неприятный сюрприз: в Узбекистане нулевая терпимость к "шумахерам". Превысили скорость на 1 км/ч или на 20 – наказание одинаковое (абзац 1 статьи 128-3 Кодекса РУ об административной ответственности).

Если же превышение скорости составило от 20 до 40 км/ч, то здесь разница между Казахстаном и соседями менее существенна. Но тоже есть. В РК штраф увеличивается в два раза, доходя до 10 МРП – 36 920 тенге. В Кыргызстане вырастает втрое, до 30 расчетных показателей, или 15 тыс. тенге. В Беларуси штраф растет постепенно, в привязке к конкретной величине нарушения скорости, там учитывается каждый лишний км/ч. В диапазоне от 20 до 30 взыскание составит от одной до трех базовых величин (от 5400 до 16 200 тенге), в диапазоне от 30 до 40 км/ч – от трех до 10 БВ (от 16 200 до 54 тыс. тенге).

То есть за это нарушение в Беларуси максимальный штраф даже выше, чем у нас.

А вот в России взыскание за превышение разрешенной скорости на 20-40 км/ч более чем щадящее – 500 рублей, то есть 2400 тенге по нынешнему курсу. То есть разница в штрафах в странах ЕАЭС бывает порой в 15, а то и в 20 раз! Это при сопоставимом уровне жизни и закрепленном в Договоре о Евразийском экономическом союзе (и других соглашениях) понятии "гармонизация законодательства" – декларируемом принципе, согласно которому участники ЕАЭС должны стремиться к сближению своих национальных законодательных систем.

Разметка белая, полоса черная – с лишением прав

С 6 мая 2023 года в РК вводятся в действие поправки в Правила дорожного движения. Среди них есть и такое дополнение (пункт 62-1 ПДД) в главу 9 "Расположение ТС на проезжей части":

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенных дорожной разметкой 1.1. и(или) обозначенных знаком 3.20, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

Что из этого следует? А то, что пересечение одной сплошной линии (1.1. Дорожной разметки), за которое раньше полагался штраф 3 МРП, теперь будет караться лишением прав на полгода.

Разметка 1.1, как известно водителям, используется в том числе и на многочисленных в Казахстане узких загородных трассах. А именно в местах, где запрещен обгон на опасных участках – например, на спусках и подъемах. Порой эти участки весьма продолжительные, и если встречная полоса пустая, а впереди тащится фура со скоростью усталого пешехода, у некоторых торопящихся в будущее граждан не выдерживали нервы. Они выезжали на "встречку" для обгона, где их и "хлопали" притаившиеся за бугорком инспекторы.

Так было раньше. Поскольку квалифицировалось это нарушение по статье 601 КоАП – как несоблюдение требований, предписанных разметкой. Возмездие, конечно, неприятное: штраф 3 МРП и 10 МРП за повтор в течение года – но не смертельное для кошелька. В отличие от возможного исхода рискованного маневра хозяев этих толстых кошельков… Теперь же деяние будут квалифицировать по части 3 статьи 596 КоАП, то есть как выезд на встречную сторону движения. Наказание за что куда более суровое.

То есть отныне неважно, одинарную или двойную сплошную линию (на дорогах с более чем двумя полосами движения) пересек водитель – по санкциям их сравняли: лишение права на управление ТС на шесть месяцев. Причем с первого раза.

Оно, конечно, для того и написано, чтобы не нарушать. Однако норма крайне, что называется, коррупциогенная. С учетом всех факторов: удаленность мест потенциальных нарушений, отчего – отсутствие средств видеоконтроля, а также суровость наказания, которая будет провоцировать нарушителей откупиться.

Но не менее важно другое. Системно эта проблема должна решаться иначе. Подавляющая часть нынешних дорог – тех самых двусторонних всего с двумя полосами – строились давно, до полувека назад, а то и раньше. Их, конечно, латают, но дело в том, что они устарели и морально: движение стало намного интенсивнее.

Прежние "козьи тропы" надо заменять многополосными трассами, что и делают. Однако в самых сложных геолокациях – как раз на перевалах – эти широкие трассы зачастую сужаются до двух полос. (Например, на очень популярном туристском маршруте на озеро Алаколь.)

А что же в других юрисдикциях? В России пересечение одной сплошной линии квалифицируется как выезд на встречную полосу с 2017 года. Именно тогда в ПДД РФ добавили пункт 9.1.1., аналогичный тому, который вступит в силу 06.05.2024 в Казахстане.

"На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1."...

При этом движение по "встречке" для обгона наказывается лишением прав от четырех до шести месяцев (часть 4 статьи 12.15. Кодекса РФ об административных правонарушениях). Но можно обойтись и штрафом в 5 тыс. рублей. Это 24 тыс. тенге – немногим более, чем в РК положено за непристегнутый ремень безопасности…

Кроме того, если выезд совершен при повороте или развороте, наказание мягче – от 1 до 1,5 тыс. рублей (часть 2 статьи 12.16. КоАП РФ). В РК же цель выезда не будет иметь значения для определения санкции.

А вот, например, в Кыргызстане по-прежнему полноценной "встречкой" является лишь та полоса, которая отделена двойной сплошной. Соответственно, выездом на нее считается лишь пересечение двойной сплошной. В этом есть определенная логика, связанная с тем, что на дороге, состоящей всего из двух полос, обе могут использоваться в одном направлении – во время того же обгона, например.

Поэтому в КР пересечение одной сплошной по-прежнему квалифицируется как нарушение требований дорожной разметки (часть 1 статьи 188 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях) и наказывается штрафом в 10 расчетных показателей – 1 тыс. сомов, или 5 тыс. тенге.

Да и пересечение двойной сплошной, к слову, лишения прав не влечет; только штраф, правда, не маленький, в 150 РП, или 75 тыс. тенге (часть 5 статьи 188). Кстати, сумму увеличили всего год назад, до этого штраф был в три раза меньше. За двойную сплошную!

И еще одно "кстати": также, как в РК, в Кыргызстане можно получить скидку за своевременную уплату штрафа (в течение 30 дней с момента получения уведомления) – 70 процентов от суммы. В Казахстане, напомним, – 50 процентов в течение семи дней с момента регистрации. В России – те же 50 процентов, но в течение 20 дней с вынесения постановления. В Узбекистане – 50 процентов при уплате штрафа в течение 15 дней и 30 процентов – 30 дней.

Выводы делайте сами. Продолжение следует. Дорога длинная.